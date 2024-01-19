Девочка в голубом и таинственные звуки: о каких призраках Нарвы рассказывают люди?
Историк и гид по Нарве Александр Опенко продолжает рассказывать об истории Ида-Вирумаа. В этот раз он решил добавить мистики и вспомнил о том, что Нарву в том числе населяют призраки.
Нарва город очень древний и по рассказам горожан в некоторых его домах живут привидения. Например, одна нарвитянка рассказала мне очень таинственную историю, произошедшую с ее бабушкой.
После Второй мировой войны бабушка приехала в Нарву работать на фабрику, где познакомилась со своим будущим мужем.
Решили жить вместе, а жилья свободного не было. Жили в подвалах, кто где найдет место. Доподлинно неизвестно, где именно в Старом городе Нарвы они жили, но по семейным преданиям в районе Темного сада. В одной комнате подвала жили бабушка с дедом, в другой комнате соседка.
И вот однажды сидят они и видят - в комнату забегает девочка ростом с куклу. В голубом платье. Веселая, с косичками и танцует. Бабушка с дедом потеряли дар речи и пока пытались сообразить, что это - девочка скрылась в поленьях дров под кроватью. Они полезли ее искать, но не нашли. Испарилась девочка. Дед наказал бабуле ничего не рассказывать соседке, чтобы не пугать.
Однако через какое-то время они возвращаются они то ли с работы, то ли с прогулки, а соседка с ужасом на лице их встречает. И рассказывает про эту же самую девочку.
Другой случай появления призрака связан с домом, построенном на месте, где-когда-то стоял костёл Святого Антония. Говорят, что в одной из квартир постоянно исчезали вещи или меняли своё местоположение.
Несколько раз подряд в той же квартире был замечен призрак мужчины в черном и с белым лицом: один раз он стоял у двери, а другой раз был замечен ночью парящим в воздухе над кроватью.
Но самым таинственным домом в Нарве считается дом по адресу Койдула 3А. Этот дом был построен в „шведский период“. Это единственный дом, который сохранился на несуществующей в наши дни улице, которая раньше называлась Кирочная, на эстонском языке – Rahu, потому что она шла к тому месту, где располагались две знаменитые нарвские церкви – Спасо-Преображенский собор и Домская церковь.
Сохранившийся дом был реконструирован после войны. Дом является свидетелем старой барочной Нарвы! Дом середины 17-го века, изначально был построен в качестве школы для немецких мальчиков, позднее это был жилой дом. Точно не известно, кто конкретно там жил и что за истории связаны с его жителями.
Когда этот дом был филиалом Таллиннского архитектурного и реставрационного бюро, то здесь зачастую работники не только работали, но и жили. Знаменитый нарвский краевед Сильвия Ильменская рассказала мне такую историю.
В доме работала уборщицей одна женщина и к ней приехал ее сын. Его разместили этажом выше. Однажды ночью он просыпается и слышит: „шу-шу-шу-шу“. Он говорит: „Мать, ты что там убираешь в коридоре, 12 часов ночи“. Включает свет, выходит в коридор, никого.
Думает, показалось. Лег, спать. Снова звуки: „шу-шу-шу-шу“. Включает свет, опять никого. Думает, ладно, пойду, проверю, как она там. Спускается, приходит к ней в комнату и видит: женщине стало плохо. Случился инфаркт или сердечный приступ. Он сразу вызвал скорую помощь и успели спасти человека.
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