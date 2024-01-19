Девочка в голубом и таинственные звуки: о каких призраках Нарвы рассказывают люди?

Нарва город очень древний и по рассказам горожан в некоторых его домах живут привидения. Например, одна нарвитянка рассказала мне очень таинственную историю, произошедшую с ее бабушкой.

После Второй мировой войны бабушка приехала в Нарву работать на фабрику, где познакомилась со своим будущим мужем.

Решили жить вместе, а жилья свободного не было. Жили в подвалах, кто где найдет место. Доподлинно неизвестно, где именно в Старом городе Нарвы они жили, но по семейным преданиям в районе Темного сада. В одной комнате подвала жили бабушка с дедом, в другой комнате соседка.

И вот однажды сидят они и видят - в комнату забегает девочка ростом с куклу. В голубом платье. Веселая, с косичками и танцует. Бабушка с дедом потеряли дар речи и пока пытались сообразить, что это - девочка скрылась в поленьях дров под кроватью. Они полезли ее искать, но не нашли. Испарилась девочка. Дед наказал бабуле ничего не рассказывать соседке, чтобы не пугать.

Однако через какое-то время они возвращаются они то ли с работы, то ли с прогулки, а соседка с ужасом на лице их встречает. И рассказывает про эту же самую девочку.

Другой случай появления призрака связан с домом, построенном на месте, где-когда-то стоял костёл Святого Антония. Говорят, что в одной из квартир постоянно исчезали вещи или меняли своё местоположение.

Несколько раз подряд в той же квартире был замечен призрак мужчины в черном и с белым лицом: один раз он стоял у двери, а другой раз был замечен ночью парящим в воздухе над кроватью.

Но самым таинственным домом в Нарве считается дом по адресу Койдула 3А. Этот дом был построен в „шведский период“. Это единственный дом, который сохранился на несуществующей в наши дни улице, которая раньше называлась Кирочная, на эстонском языке – Rahu, потому что она шла к тому месту, где располагались две знаменитые нарвские церкви – Спасо-Преображенский собор и Домская церковь.