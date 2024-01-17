В Ласнамяэ расскажут, как не лишиться своих денег из-за кибермошенников

„Программу обучения мы протестировали уже прошлой осенью. Отзывы и интерес к лекциям были настолько велики, что мы решили продолжить их, внеся некоторые изменения. Программа рассчитана на всех, кто считает, что ему нужно больше информации как о смарт-устройствах, так и о приемах мошенников, чтобы лучше подготовиться к возможным мошенническим схемам и грамотно на них реагировать“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Занятия будут проходить по вторникам в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) на двух языках: на эстонском с 10.00 до 11.30 и на русском с 11.45 до 13.15. Продолжительность одного занятия – 1.5 часа.

Программа занятий:

30.01 - Знакомство с цифровым миром

06.02 - Безопасные/небезопасные приложения на смарт-устройствах

13.02 - Виды мошенничества

20.02 - Интернет-гигиена

Поскольку мероприятие проводится в помещении, количество мест ограничено. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://bit.ly/47mRyAr или по телефону 645 7702. Есть возможность записаться как на все занятия, так и на одно конкретное, наиболее интересное для вас занятие.

Программа организована управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом государственной инфосистемы и Таллиннской центральной библиотекой.

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