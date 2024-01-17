ВИДЕО | В Башкортостане активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии. В ходе акции протеста произошли столкновения с силовиками

Дело против Алсынова возбудили из-за его высказываний, сделанных на протестной акции в апреле 2023 года. Во время выступления Алсынов сказал фразу на башкирском „кара халык“, что обозначает условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды. Экспертиза, проведенная во время расследования, решила, что это словосочетание „соответствует значению слов „хачи“, „чурки“, „черномазые““. Дело против Алсынова возбудили по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова.

На оглашение приговора Алсынову пришли несколько тысяч человек, пишет Rusnews. По оценке „Верстки“, возле здания суда собралось больше трех тысяч человек. Протестующие скандировали „Свободу!“ и „Фаиль, мы с тобой!“. В Баймаке полицейские перекрыли дорогу к суду и не пропускают автомобили. Очевидцы утверждают, что в городе глушат интернет. После оглашения приговора возле здания суда начались задержания.

Изначально приговор Алсынову собирались вынести 15 января. В тот день возле суда прошла акция протеста, в которой участвовали около тысячи человек. На фоне протестов оглашение приговора перенесли на два дня.

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