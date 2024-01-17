Выиграв в Айове, Трамп опять в зале суда. На этот раз по делу о клевете

Гражданский иск к Трампу из-за заявлений, сделанных в ее адрес в 2019 году, подала писательница Джин Кэрролл, с которой Трамп в прошлом году судился по делу о попытке изнасилования.

В зал были приглашены десятки потенциальных присяжных, поскольку судье предстояло решить, кто из них сможет непредвзято исполнять свои обязанности: почти все они были зарегистрированными избирателями на выборах 2016 и 2020 года, и двое из кандидатов на вопрос окружного судьи Льюиса Каплана, верит ли кто-то из них, что прошлые выборы были украдены у Трампа, ответили утвердительно.

Среди вопросов, которые задавал судья Каплан, были вполне очевидные, вроде „вносили ли вы деньги в фонды избирательных кампаний, приходили ли на митинги с участием Трампа и являетесь ли вы членом какой-либо политической партии“. Но были и весьма необычные: „верите ли вы в теорию заговора QAnon“ и „не принадлежите ли вы к какой-либо крайне-правой боевой ячейке“.

В итоге Каплан все же смог выбрать девять кандидатур, после чего в суд приступил к работе.

На этом процессе присяжные будут заседать анонимно, их будут привозить из суда и в суд скрытно, и судья Каплан даже предложил им в ходе обсуждений называть друг друга вымышленными именами. Обычно такие меры предосторожности предпринимаются на процессах по делам мафиозных картелей.

Это уже второй процесс, в основе которого лежат события 1996 года, когда, как утверждает писательница и журналистка Джин Кэрролл, она познакомилась с Трампом в нью-йоркском универмаге. Трамп якобы попросил ее примерить белье, которое он выбирал в подарок другой женщине. Она согласилась, после чего, согласно ее утверждениям, Трамп набросился на нее прямо в примерочной.

В мае 2023 года суд присяжных признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Джин Кэрролл. Присяжные тогда постановили, что Трамп домогался Кэрролл, но не насиловал ее, и суд предписал Трампу выплатить писательнице компенсацию в 5 млн долларов.