Один из представителей Эстонии не включил Месси в топ-3 при выборе лучшего футболиста года

В ФИФА подсчитали результаты: по 48 очков набрали как Месси, так и нападающий „Манчестер Сити“ Эрлинг Холанд (Норвегия). Решающим стало предпочтение капитанов сборных, которые выбрали Месси. Болельщики тоже ставили аргентинца на первое место, но выбор главных тренеров и представителей СМИ пал на Холанда.

Среди прочих капитан сборной Эстонии Константин Васильев поставил Месси на первое место. Родри („Манчестер Сити“ / сборная Испании) занял второе место в его списке, а Холанд — третье.

Главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли также поставил Месси на первое место. Вторым стал Илкай Гюндоган („Манчестер Сити“, „Барселона“, сборная Германии), а третьим — Килиан Мбаппе („Пари Сен-Жермен“, сборная Франции).

Журналистка ERR Аэт Сювари, проголосовавшая как представитель эстонских СМИ, придерживалась другого мнения, и Месси не вписался в ее тройку лидеров. Сювари выбрала первым Холанда, вторым Мбаппе и третьим Кевина Де Брюйне („Манчестер Сити“/сборная Бельгии).

Нападающий „Интер Майами“ и сборной Аргентины получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе („ПСЖ“, сборная Франции) и Эрлинга Холанда („Манчестер Сити“, сборная Норвегии).

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