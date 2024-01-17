Будут ли закрывать еще одну школу в Нарве? Мэр Яан Тоотс: „Журналисты все перепутали“

Мэр Нарвы Яан Тоотс ответил RusDelfi, что журналисты перепутали информацию. „У нас начинаются переговоры о строительстве новой школы с Министерством образования, препятствий нет“, - сказал Тоотс. Он добавил, что сейчас школу закрывать никто не будет, никаких требований о закрытии со стороны Министерства не было. Когда будет готово новое здание, руководство города будет смотреть на демографическую ситуацию, и если не будет учеников, то закроет старые здания.

Лариса Дегель, заведующая Отделом культуры города, рассказала, что ответа на письмо Ирины Янович они еще не получили. Они спрашивали, откуда взялись требования закрыть школу, если ранее в переписке с Министерством не было дополнительных указаний на это.

„В июне мы получили письмо от Министерства с предложением вступить в программу, там не было условий закрывать школу, - уточнила Дегель. - До того, как мы готовили документы на октябрьское горсорбрание, мы посылали письмо в министерство, чтобы уточнить, правильно ли мы понимаем требования. Нам ничего не сказали о дополнительных моментах. Мы руководствуемся только официальной информацией“.

По словам заведующей Отделом культуры, Нарве предложили на средства фондов ЕС построить новое здание для школы. „В письме был расчет финансирования, речь шла о том, что мы можем рассмотреть вариант, где в параллели будет 3 класса, всего 9 классов, - объяснила Дегель. - То есть 27 классных комплектов. Если мы объединим две школы, Пяхклимяэскую и Паю, то сможем рассмотреть дополнительное количество квадратных метров“.

Дегель отметила, что когда школы переедут в новое здание, то город, действительно, скорее всего откажется от старых помещений.