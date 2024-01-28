„Онколог сказал, что мой рак неизлечим. Но я решила, что хочу жить!“ История женщины, вернувшейся в Эстонию из Австралии

Мирт приходит на нашу встречу, прекрасная, словно богиня: высокая стройная женщина с внушительной копной волос. Я бы скорее могла представить ее где-нибудь на модном подиуме, чем рассказывающей о своей борьбе с рак ом. Но, к сожалению, именно последнее послужило поводом для нашего разговора.

Около десяти лет назад ныне филолог французского языка Мирт училась в Тартуском университете на магистра педагогики. Она окончила Французский лицей, и именно легендарный бывший директор лицея Лаури Леэзи вдохновил ее на выбор специальности. Однако во время учебы ей стало ясно, что профессия управленца в образовательных организациях не совсем ей подходит. Она решила взять перерыв в учебе и отправиться в путешествие по миру вместе с подругой. Так как брат Мирт в то время жил в Австралии, первым делом они поехали к нему в гости.