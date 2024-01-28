Эстонский Экспресс
28.01.2024, 18:20

„Онколог сказал, что мой рак неизлечим. Но я решила, что хочу жить!“ История женщины, вернувшейся в Эстонию из Австралии

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Волосы и внешность Мирт не сильно пострадали из-за лечения рака. Некоторым даже трудно поверить, что она борется с серьезным заболеванием. Ее лечение поддерживает Фонд помощи больным раком Kingitud elu, и в благодарность фонду Мирт согласилась поделиться своей историей.
Волосы и внешность Мирт не сильно пострадали из-за лечения рака. Некоторым даже трудно поверить, что она борется с серьезным заболеванием. Ее лечение поддерживает Фонд помощи больным раком Kingitud elu, и в благодарность фонду Мирт согласилась поделиться своей историей.
ФОТО: Ruudu Rahumaru

Семья 36-летней Мирт Вяли переехала из Австралии на Сааремаа весной прошлого года. Но радоваться началу новой жизни помешала обнаруженная в августе болезнь. Корреспондент Eesti Päevaleht поговорила с Мирт о том, как она справляется с ситуацией.

Мирт приходит на нашу встречу, прекрасная, словно богиня: высокая стройная женщина с внушительной копной волос. Я бы скорее могла представить ее где-нибудь на модном подиуме, чем рассказывающей о своей борьбе с раком. Но, к сожалению, именно последнее послужило поводом для нашего разговора.

Около десяти лет назад ныне филолог французского языка Мирт училась в Тартуском университете на магистра педагогики. Она окончила Французский лицей, и именно легендарный бывший директор лицея Лаури Леэзи вдохновил ее на выбор специальности. Однако во время учебы ей стало ясно, что профессия управленца в образовательных организациях не совсем ей подходит. Она решила взять перерыв в учебе и отправиться в путешествие по миру вместе с подругой. Так как брат Мирт в то время жил в Австралии, первым делом они поехали к нему в гости.

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