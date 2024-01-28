28.01.2024, 18:20
„Онколог сказал, что мой рак неизлечим. Но я решила, что хочу жить!“ История женщины, вернувшейся в Эстонию из Австралии(5)
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Семья 36-летней Мирт Вяли переехала из Австралии на Сааремаа весной прошлого года. Но радоваться началу новой жизни помешала обнаруженная в августе болезнь. Корреспондент Eesti Päevaleht поговорила с Мирт о том, как она справляется с ситуацией.
Мирт приходит на нашу встречу, прекрасная, словно богиня: высокая стройная женщина с внушительной копной волос. Я бы скорее могла представить ее где-нибудь на модном подиуме, чем рассказывающей о своей борьбе с раком. Но, к сожалению, именно последнее послужило поводом для нашего разговора.