ФОТО | Раллийная команда Hyundai представила новый автомобиль Тянака
Команда Hyundai представила дизайн автомобиля для чемпионата мира по ралли 2024 года. По сравнению с прошлым сезоном цветовая гамма стала ярче – меньше синего и черного, больше светло-голубого.
В преддверии сезона, который начнется на следующей неделе этапом в Монте-Карло, Hyundai возлагает большие надежды. Поскольку чемпион двух последних лет Калле Рованперя будет выступать только на нескольких этапах, цель состоит в том, чтобы завоевать титулы.
Основными пилотами Hyundai являются Тьерри Невилль и Отт Тянак.
„В этом году мы хотим побеждать чаще и больше. Мы надеемся добиться этого с обновленным составом и улучшенной машиной. Учитывая характер этого сезона, мы верим, что сможем побороться за титул чемпионов мира в общем зачете. Отт оставил незавершенную работу в Hyundai, и когда мы начали переговоры, то поняли, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать это сейчас. Вместе с Тьерри у нас есть два пилота, которые способны взойти на трон“, - заявил в пресс-релизе руководитель команды Hyundai Сирил Абитебул.
„Мы также усилили команду новыми инженерами, механиками и так далее. Мы стремимся к успеху в 2024 году, и мы уверены, что у нас есть нужные кусочки пазла, чтобы воплотить наши цели в жизнь. Кроме того, у нас есть план на 2025 и 2026 годы, который мы намерены реализовать“, - добавил он.
Тянак также подтвердил, что цель – стать чемпионом мира. „Я взволнован и мотивирован вернуться в Hyundai. Я вижу, что здесь есть четкая общая цель – провести успешный год. Мы начинаем сезон с чистого листа, и все в наших руках“, — сказал Тянак.
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