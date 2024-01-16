Расходы на отопление опустошают кошельки нарвитян. А что если обменять свою квартиру на меньшую?(13)
В декабре нарвитяне заплатили за отопление ранее невиданную сумму. Становится суровой реальностью вопрос – как выжить населению города, у которого уровень доходов один из самых низких в Эстонии.
Не секрет, что самыми уязвимыми являются люди, живущие на пенсию и различного рода пособия. Может быть, им стоит перебраться в квартиры меньшего размера, чтобы снизить плату за тепло? Такие советы не раз приходилось слышать и в прежние годы, а теперь они и вовсе, казалось бы, уместны. Уместны ли? – разбиралась „Gazeta.ee“.
Лишняя квартира становится обузой
Как рассказала журналисту консультант Нарвского бюро недвижимости DOMUS Kinnisvara Вера Петерсон, пока в нашем городе массового интереса среди пенсионеров к смене квартир на меньшую площадь не наблюдается. „На мой взгляд, не так уж много времени прошло после подорожания отопления, возможно, после декабрьских счетов такие мысли у нарвитян и появятся, – предположила Петерсон. – Но несколько звонков именно по этой теме уже было. Люди интересуются, сколько они выиграют в оплате, если продадут свою большую квартиру и приобретут квартиру меньшей площади“.
По словам специалиста по недвижимости, активизировались пока в основном те нарвитяне, у которых есть вторая пустующая квартира, полученная, например, по наследству. „Стараясь сберечь такие квартиры, собственники не сдают их в аренду, оставляя, скажем, для подрастающих детей, – пояснила Петерсон. – Но резкое подорожание отопления теперь вынуждает их искать варианты для экономии“. Речь идет пока в основном о квартирах с хорошим ремонтом, владельцы которых категорически против сдачи их в аренду, опасаясь, что потом придется серьезно расходовать средства на восстановление жилья.
„Живем скромно, пока хватает“
Бывший работник Эстонской электростанции Владимир рассказал редакции, что о смене жилья даже и не задумывался. Он неплохо зарабатывал, поэтому по нарвским меркам пенсия вышла хорошая, да и жена еще работает.
„Живем вдвоем в однокомнатной квартире, хозяйство ведем бережливо, и пока средств хватает“, – говорит он. В то же время Владимир признался, что при нынешних темпах подорожания товаров и услуг не уверен, что такое положение удастся сохранить и в дальнейшем. А еще обмолвился о сложностях у родственников. Два пенсионера, у которых двухкомнатная квартира общей площадью 40 м², с газовой колонкой, уже хватаются за голову: коммунальные платежи „съедают“ чуть ли не половину их семейного бюджета.
Желание решить свои проблемы за счет обмена на меньшую площадь тут просто неосуществимо – вряд ли кому приглянется их неказистая квартирка.
Спасибо детям!
Вячеслав живет один в однокомнатной квартире. Он давно на серьезной инвалидности, работу потерял еще до пенсии по старости. Но, говорит, проблем с оплатой коммунальных услуг не испытывает.
Объяснение очень простое, хотя и крайне редкое в наше время. „Я благодарен своим дочерям, которые мои коммунальные расходы решили взять на себя, – гордится Вячеслав. – Они давно живут в европейских странах и очень успешны. Я счастлив, что мои дети выросли такими замечательными людьми“.
Обмен смысла не имеет?
Остается лишь порадоваться за Вячеслава. Потому что подавляющему большинству в Нарве приходится выживать без помощи детей, которым и самим приходится сегодня несладко. Моя коллега невольно услышала на автобусной остановке разговор трех пожилых женщин.
– Да, тепло сильно подорожало. Ну, что же делать, ужмемся с другими расходами…
– За счет чего же можно „ужаться“, может, сменить квартиры на меньшие? – спросила у них коллега.
– Нет, это для нас не подходящий вариант, – ответили все три пенсионерки. Одна и так живет в однокомнатной квартире, хотя довольно большой, 36 м². Другая собеседница проживает в трехкомнатной, вдвоем с мужем. Они подумывали было сменить свою квартиру на двухкомнатную. Но когда все подсчитали и прикинули, то поняли, что овчинка выделки не стоит. Прежде всего потому, что в большинстве случаев предлагаемая квартира потребует ремонта, да и сам процесс обмена и переезд влетают в копеечку. Но что еще важнее – он требует сил и здоровья, что у пожилых людей уже в дефиците.
Платить за квартиру или голодать…
Нарвитянка Екатерина тоже уже пенсионерка. „У меня двухкомнатная квартира, но пенсия приличная, да еще и стараюсь подзаработать, где возможно, – поделилась она. – Так что средств пока хватает. Что будет дальше, не знаю. Но куда деваться – изменить что-то с ростом цен мы не в силах, значит, надо искать возможности“. От того, что мы будем жаловаться и требовать невозможного, ничего поменяется, считает она.
В то же время, будучи членом правления квартирного товарищества в девятиэтажном доме, Екатерина уверена, что теперь неизбежно появятся должники по квартплате. „Если до подорожания теплоэнергии в Нарве наш дом был без долгов, то теперь они точно будут, – уверена она. – Дело в том, что некоторые из наших квартирособственников получают так называемую народную пенсию. Как известно, в Эстонии она составляет сейчас 336,39 евро“. Действительно, если только за отопление им пришел счет на 200 евро, то прожить на такой „доход“ просто невозможно. Придется выбирать – голодать или платить за квартиру.
Екатерина полагает, что такая ситуация может заставить людей задуматься о смене квартиры на меньшую. „Даже однокомнатные квартиры у нас в Нарве есть большие, под 40 м², что сравнимо по площади с двухкомнатными в других домах, – поясняет она. – Поэтому придется задумываться, куда перебраться. И надо решаться, потому что, судя по всему, тепло уже дешеветь не будет. Лишь бы еще больше не подорожало“.
В частном доме выжить непросто
Много лет назад Александр распрощался с квартирой и купил небольшой уютный дом в черте Нарвы. Тогда это оказалось очень выгодным ходом – использование печей в доме и летней кухне давало солидную экономию по сравнению с центральным отоплением и газом.
Однако постоянное ежегодное удорожание дров, угля, брикетов начало все больше и больше подъедать семейный бюджет. Александр признался, что стало особенно сложно, когда лет за пять до пенсии он потерял работу. „Столкнулся с тем, что в таком возрасте можно найти работу только за копеечную оплату, – утверждает он. – Ясно понял, что в Нарве существует негласное ограничение для людей такого возраста – я владею эстонским языком, есть солидный управленческий опыт, но на хорошо оплачиваемую работу под всякими смехотворными предлогами меня не берут“.
Запасы топлива для печей, как пояснил Александр, обходятся ему сейчас не менее 100 евро в месяц. А пенсия всего 550 евро – мало эстонского стажа работы. „И если пенсионер остался совсем один, то можно сразу сводить счеты с жизнью, потому что с нашими пенсиями частный дом не „вытянуть“, – сетует он.
Богатые тоже хотят экономить
На этом фоне интересен факт, что в Нарве проявляется довольно активное внимание к квартирам в совершенно новом доме Joaoru Residentsid, строительство которого было объявлено на месте бывшей 7-й школы. „Люди периодически спрашивают, сколько будут стоить те квартиры“, – рассказала редакции Вера Петерсон. Похоже, кого-то в Нарве стоимость такого жилья вовсе не пугает – хотя, по уже обнародованной информации, квадратный метр в этих элитных домах может стоить от 3 до 4 тысяч евро. То есть в 2-4 раза больше, чем стоит сейчас „квадрат“ в лучших нарвских домах.
Остается надеяться, что громко объявленная новостройка современных теплосберегающих зданий завершится успешно. Ведь, если судить по комментариям в соцсетях, такие дома чрезвычайно выгодны – в одной из тартуских новостроек стоимость тепла в минувшем декабре составила всего 0,705 евро/кв.м. А жильцы таллиннского дома, возведенного в 2021 году, похвастались, что в квартире 42 м² стоимость тепла обошлась всего 40 евро. Тогда как в Нарве примерно за такую же площадь, люди заплатили более 100 евро.
Тупиковая ситуация
Да, полное утепление домов серьезно снизит их теплопотребление. Но, увы, низкая платежеспособность большинства нарвитян загнала их в замкнутый круг. Если они примут решение о модернизации своего дома, в любом случае им придется выплачивать кредиты. А это даже при хороших субсидиях от государства увеличит квартплату. И, по словам опрошенных редакцией председателей правлений квартирных товариществ Нарвы, даже если квартплата из-за этого вырастет лишь на 50-70 евро в месяц, для многих она будет просто непосильной.
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