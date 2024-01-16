Расходы на отопление опустошают кошельки нарвитян. А что если обменять свою квартиру на меньшую?

„Живем вдвоем в однокомнатной квартире, хозяйство ведем бережливо, и пока средств хватает“, – говорит он. В то же время Владимир признался, что при нынешних темпах подорожания товаров и услуг не уверен, что такое положение удастся сохранить и в дальнейшем. А еще обмолвился о сложностях у родственников. Два пенсионера, у которых двухкомнатная квартира общей площадью 40 м², с газовой колонкой, уже хватаются за голову: коммунальные платежи „съедают“ чуть ли не половину их семейного бюджета.

Бывший работник Эстонской электростанции Владимир рассказал редакции, что о смене жилья даже и не задумывался. Он неплохо зарабатывал, поэтому по нарвским меркам пенсия вышла хорошая, да и жена еще работает.

По словам специалиста по недвижимости, активизировались пока в основном те нарвитяне, у которых есть вторая пустующая квартира, полученная, например, по наследству. „Стараясь сберечь такие квартиры, собственники не сдают их в аренду, оставляя, скажем, для подрастающих детей, – пояснила Петерсон. – Но резкое подорожание отопления теперь вынуждает их искать варианты для экономии“. Речь идет пока в основном о квартирах с хорошим ремонтом, владельцы которых категорически против сдачи их в аренду, опасаясь, что потом придется серьезно расходовать средства на восстановление жилья.

Как рассказала журналисту консультант Нарвского бюро недвижимости DOMUS Kinnisvara Вера Петерсон, пока в нашем городе массового интереса среди пенсионеров к смене квартир на меньшую площадь не наблюдается. „На мой взгляд, не так уж много времени прошло после подорожания отопления, возможно, после декабрьских счетов такие мысли у нарвитян и появятся, – предположила Петерсон. – Но несколько звонков именно по этой теме уже было. Люди интересуются, сколько они выиграют в оплате, если продадут свою большую квартиру и приобретут квартиру меньшей площади“.

Не секрет, что самыми уязвимыми являются люди, живущие на пенсию и различного рода пособия. Может быть, им стоит перебраться в квартиры меньшего размера, чтобы снизить плату за тепло? Такие советы не раз приходилось слышать и в прежние годы, а теперь они и вовсе, казалось бы, уместны. Уместны ли? – разбиралась „Gazeta.ee“.

Желание решить свои проблемы за счет обмена на меньшую площадь тут просто неосуществимо – вряд ли кому приглянется их неказистая квартирка.

Спасибо детям!

Вячеслав живет один в однокомнатной квартире. Он давно на серьезной инвалидности, работу потерял еще до пенсии по старости. Но, говорит, проблем с оплатой коммунальных услуг не испытывает.

Объяснение очень простое, хотя и крайне редкое в наше время. „Я благодарен своим дочерям, которые мои коммунальные расходы решили взять на себя, – гордится Вячеслав. – Они давно живут в европейских странах и очень успешны. Я счастлив, что мои дети выросли такими замечательными людьми“.

Обмен смысла не имеет?

Остается лишь порадоваться за Вячеслава. Потому что подавляющему большинству в Нарве приходится выживать без помощи детей, которым и самим приходится сегодня несладко. Моя коллега невольно услышала на автобусной остановке разговор трех пожилых женщин.

– Да, тепло сильно подорожало. Ну, что же делать, ужмемся с другими расходами…

– За счет чего же можно „ужаться“, может, сменить квартиры на меньшие? – спросила у них коллега.

– Нет, это для нас не подходящий вариант, – ответили все три пенсионерки. Одна и так живет в однокомнатной квартире, хотя довольно большой, 36 м². Другая собеседница проживает в трехкомнатной, вдвоем с мужем. Они подумывали было сменить свою квартиру на двухкомнатную. Но когда все подсчитали и прикинули, то поняли, что овчинка выделки не стоит. Прежде всего потому, что в большинстве случаев предлагаемая квартира потребует ремонта, да и сам процесс обмена и переезд влетают в копеечку. Но что еще важнее – он требует сил и здоровья, что у пожилых людей уже в дефиците.

Платить за квартиру или голодать…