Эстонский энергетик объяснил, почему в России катастрофа с отоплением

Главная проблема все-таки техническая - во время Советского Союза и плановой экономики центральное отопление было основным решением для городов и крупных поселков - то есть отопление здания производилось на больших котельных или теплоэлектроцентралях и доставлялось потребителям с помощью теплотрасс (под землей две трубы - одна идет от котельной к потребителю с большЕй температурой, а вторая обратно от потребителя к котельной с уже меньшей температурой). Причем теплоносителем в трубах является горячая вода, но с температурой выше 100 градусов - она не превращается в пар, так как находится под давлением (это важный момент для возможных утечек).

Во время Советского Союза использовали теплотрассы из стали и строили их в бетонных каналах с изоляцией из стекловаты. Срок службы построенных теплотрасс около 30-40 лет. С каждым годом эксплуатации увеличиваются теплопотери (могут доходить до 50%, т.е. половина тепловой энергии) и увеличивается аварийность - случаются утечки и трубы лопаются. Эстонии досталось точно такое же наследие из теплотрасс в бетонных каналах, однако за последние 30 лет мы смогли обновить более 70% трубопроводов, используя скандинавскую технологию. То есть у нас устанавливаются предизолированные трубы - они всё еще из стали, но изоляция и покрытие устанавливается на заводе, плюс в конструкцию труб вставляются сигнальные провода которые позволяют операторам максимально быстро отслеживать возможные утечки. У новых предизолированных теплотрасс теплопотери существенно меньше (около 5-7%, в зависимости от диаметра) и срок службы около 40 лет. В России же всё еще в основном эксплуатируется инфраструктура с советского времени - соответственно, трубам может быть более 50 или даже 60 лет.