Эстонский энергетик объяснил, почему в России катастрофа с отоплением(16)
Этой зимой на Россию обрушилась небывалая волна аварий и отключений систем электро- и теплоснабжения. Доктор энергетических наук, руководитель образовательного проекта Enerhack Игорь Крупенский специально для Delfi объясняет причины этой техногенной катастрофы. И нет, это не война, и не коррупция. Точнее, не только.
Главная проблема все-таки техническая - во время Советского Союза и плановой экономики центральное отопление было основным решением для городов и крупных поселков - то есть отопление здания производилось на больших котельных или теплоэлектроцентралях и доставлялось потребителям с помощью теплотрасс (под землей две трубы - одна идет от котельной к потребителю с большЕй температурой, а вторая обратно от потребителя к котельной с уже меньшей температурой). Причем теплоносителем в трубах является горячая вода, но с температурой выше 100 градусов - она не превращается в пар, так как находится под давлением (это важный момент для возможных утечек).
Во время Советского Союза использовали теплотрассы из стали и строили их в бетонных каналах с изоляцией из стекловаты. Срок службы построенных теплотрасс около 30-40 лет. С каждым годом эксплуатации увеличиваются теплопотери (могут доходить до 50%, т.е. половина тепловой энергии) и увеличивается аварийность - случаются утечки и трубы лопаются. Эстонии досталось точно такое же наследие из теплотрасс в бетонных каналах, однако за последние 30 лет мы смогли обновить более 70% трубопроводов, используя скандинавскую технологию. То есть у нас устанавливаются предизолированные трубы - они всё еще из стали, но изоляция и покрытие устанавливается на заводе, плюс в конструкцию труб вставляются сигнальные провода которые позволяют операторам максимально быстро отслеживать возможные утечки. У новых предизолированных теплотрасс теплопотери существенно меньше (около 5-7%, в зависимости от диаметра) и срок службы около 40 лет. В России же всё еще в основном эксплуатируется инфраструктура с советского времени - соответственно, трубам может быть более 50 или даже 60 лет.
Плюс, во время экстремальных холодов владелец теплосетей вынужден повышать температуры в сети, что опять же (учитывая амортизированные трубы и большое давление в системе) приводит к утечкам и разрывам. Соответственно, России (как и другим странам бывшего Советского Союза со старой инфраструктурой) необходимо реновировать теплотрассы - уменьшатся аварии плюс существенно снизятся теплопотери. Таких стран много. Если посмотреть на карту Европы, то мы увидим, что как раз страны бывшего Советского Союза и Варшавского блока активно использовали и используют центральное отопление. Плюс Скандинавские страны. Западная Европа предпочитала отапливать здания с помощью локального решения - как правило, в каждом доме был свой котел или тепловой насос. Однако, тренды изменились и теперь уже западные страны начинают активно строить трубопроводы центрального отопления - в основном благодаря тому, что появилось очень много источников очень дешевого и доступного тепла с помощью которого можно отапливать здания (остаточное тепло от серверных парков, канализации, производство электроэнергии на ТЭЦ). Я лично участвую сейчас в проектах по проектированию теплотрасс в Ирландии, Чехии и Германии.
Если посмотреть на города и крупнейшие поселки Эстонии, то они почти все покрыты центральным отоплением с теплотрассами - таких регионов у нас более 200. Грозят ли в таком случае Эстонии такие же отключения, как в РФ? При технологии центрального отопления за безопасность поставок отвечает поставщик (например, в Таллинне - компания Utilitas). У них должны быть как резервные мощности в котельных (например, если что-то случается с котельной на биомассе, можно буквально за пару часов запустить газовую котельную), плюс, оперативные бригады (они работают в режиме 24/7), готовые максимально быстро ликвидировать утечку, если она возникнет на каком-то из участков теплотрассы. Поскольку, как я говорил выше, у нас уже 70% теплотрасс реновировано, вероятность аварий не настолько высока.
Какой рецепт я, как энергетик, бы предложил в таком аварийном случае? Если вы живете в частном доме, то помимо газового котла или теплового насоса хорошо бы иметь какой-то источник на дровах (на случай перебоев с поставками газа или электричества) - например, баня или камин. Если же вы являетесь клиентом центрального отопления (в многоквартирном доме), то подготовить какие-то резервные мощности проблематично - необходимо уповать на поставщика тепла. Единственное, что необходимо иметь ввиду - поставщик тепла доставляет вам энергию в теплоузел, дальнейшее распределение по этажам (секундарная система) уже является вашей заботой. Так что при возможном отключении электроэнергии не будут работать циркуляционные насосы благодаря которым горячая вода циркулирует по радиатором или напольному отоплению.