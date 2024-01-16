ПОДКАСТ | Отсутствие россиян не обесценивает историческую медаль Александра Селевко
Гостьей подкаста RusDelfi стала корреспондент Майя Багрянцева, которая работала специально для Delfi на минувшем чемпионате Европы 2024 года по фигурному катанию, где представитель Эстонии Александр Селевко продемонстрировал невероятный прокат и принес Эстонии историческую медаль чемпионата Европы.
Александр Селевко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию-2024, а также две малых бронзы за свои программы. Никому из эстонских фигуристов еще не удавалось брать медали на ЧЕ по фигурному катанию.
Предыдущий рекорд Селевко в произвольной программе составлял 158,74 балла, но на нынешнем чемпионате Европы он набрал невероятные 166,94 балла! В сумме Александр получил 256,99 балла за две программы и принес Эстонии историческую серебряную медаль.
„До начала соревнований это казалось не столько фантастикой, сколько малопрогнозируемым событием. Конечно, все знают, что Александр технически хорошо подготовлен, и вопрос был в основном в нервах. Мне кажется, его так окрылила малая медаль за короткую программу. Я разговаривала с его тренером Ириной Кононовой, которая говорила, что она [малая медаль] могла либо похоронить, либо вознести. В пользу Александра сыграло то, что он был немного „темной лошадкой“, и никто от него не ждал никакой медали“, — сказала Майя.
„Эмоции Александра для меня находятся в топ-3 среди всех событий этого турнира. Понятно, что все радуются, когда выигрывают историческую и главную для себя медаль. Александр же просто светился, и его можно было включать в розетку вместо лампочки“, — поделилась своими эмоциями Майя.
После завоеванной медали Александром Селевко было много положительных комментариев, но были и комментарии со мнением: “Российских фигуристов нет, вот и выигрывает“.
„В этом сезоне это обсуждать бессмысленно, что сделать фигуристу? Не выходить на старт? Они катаются в предлагаемых обстоятельствах. А если бы у кого-то из соперников была травма, или у кого-то допинг? Медаль ничуть не меньше весит, если кто-то не выступал. Медаль это медаль, и точка. Поэтому бессмысленно что-то обсуждать. Фигуристы - большие молодцы. То же самое, если были российские фигуристы, участвовали на ЧМ, но по каким-то причинам там не было бы американских фигуристов, то и их бы медаль не весила меньше“, — ответила Майя на вопрос об отсутствии фигуристов из РФ из-за российской агрессии в Украине.