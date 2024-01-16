ПОДКАСТ | Отсутствие россиян не обесценивает историческую медаль Александра Селевко

Александр Селевко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию-2024, а также две малых бронзы за свои программы. Никому из эстонских фигуристов еще не удавалось брать медали на ЧЕ по фигурному катанию.

Предыдущий рекорд Селевко в произвольной программе составлял 158,74 балла, но на нынешнем чемпионате Европы он набрал невероятные 166,94 балла! В сумме Александр получил 256,99 балла за две программы и принес Эстонии историческую серебряную медаль.

„До начала соревнований это казалось не столько фантастикой, сколько малопрогнозируемым событием. Конечно, все знают, что Александр технически хорошо подготовлен, и вопрос был в основном в нервах. Мне кажется, его так окрылила малая медаль за короткую программу. Я разговаривала с его тренером Ириной Кононовой, которая говорила, что она [малая медаль] могла либо похоронить, либо вознести. В пользу Александра сыграло то, что он был немного „темной лошадкой“, и никто от него не ждал никакой медали“, — сказала Майя.

„Эмоции Александра для меня находятся в топ-3 среди всех событий этого турнира. Понятно, что все радуются, когда выигрывают историческую и главную для себя медаль. Александр же просто светился, и его можно было включать в розетку вместо лампочки“, — поделилась своими эмоциями Майя.

После завоеванной медали Александром Селевко было много положительных комментариев, но были и комментарии со мнением: “Российских фигуристов нет, вот и выигрывает“.