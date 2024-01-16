Иран нанес ракетные удары по северу Ирака и Сирии. Что об этом известно

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах, взрывы были слышны в примерно в 40 километрах от Эрбиля, в числе прочего в этом районе находится консульство США и жилые районы.

Государственный департамент США заявил, что американские объекты при ударе не пострадали, однако осудил действия Ирана как безответственные.

„Мы отслеживали ракеты, которые попали по северу Ирака и Сирии. Американские объекты и сотрудники не пострадали“, — сообщила официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Власти курдского региона Ирака сообщили, что в результате иранских ударов были убиты по меньшей мере четыре мирных жителя, а шестеро получили ранения.

Премьер-министр региона Масрур Барзани назвал ракетный удар по Эрбилю „преступлением против курдского народа“.

По данным источников, на которые ссылается агентство Reuters, в числе убитых был известный курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и несколько членов его семьи. В его дом попала по меньшей мере одна ракета.

Reuters напоминает, что Дизайи был близок к правящему в регионе клану Барзани и занимался масштабными девелоперскими проектами в курдской части Ирака.

По данным Reuters, другая ракета попала в дом высокопоставленного офицера курдской разведки, а еще одна — в курдский разведывательный центр.

Полеты в аэропорту Эрбиля были приостановлены, сообщают источники агентства.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении „шпионских центров и сборищ антииранских террористических групп в регионе“.

Согласно заявлению КСИР, ракетный удар был нанесен по штабу израильской спецслужбы „Моссад“ в курдском регионе Ирака. Независимого подтверждения этих утверждений нет.

AFP цитирует сообщение официального агентства КСИР, по данным которого был также нанесен ракетный удар по расположенной в Сирии инфраструктуре „Исламского государства“.