Выборы в Айове: Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев

Республиканская партия Айовы выбирала кандидата по процедуре кокуса, когда члены партии собираются на каждом участке (обычно в школе, общественном центре или другом похожем месте).

Имеющие право голоса избиратели сначала обсуждали кандидатов, а потом писали своего фаворита на листке бумаги и передавали его председателю собрания. Тот считал голоса и отправлял их в партийный офис штата, который подсчитывает и публикует результаты, обычно в течение нескольких часов.

Голосование на кокусе в Айове началось в 19:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу) и продолжалось несколько часов. Оно проходило в условиях рекордных морозов: температура в штате сейчас опускается до минус 23 градусов Цельсия.

По результатам подсчета более 90% голосов Трамп одерживает крайне убедительную победу: за него выступили более 50% республиканских избирателей штата.

Таким образом он получит по меньшей мере 20 делегатов на республиканском национальном съезде, где будет выбран кандидат в президенты (штат Айова на нем представляют 40 делегатов).

Ранее сообщалось, что за второе место после Трампа (которому прочили победу и ранее) разворачивается серьезная борьба. Согласно опросам, бывший посол в ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис идут почти вровень, хотя по результатам последнего опроса Хейли немного опережает ДеСантиса — 20% против 16% соответственно.

По результатам голосования второе место занимает Десантис: он получил чуть более 21% голосов. На третьем месте оказалась Хейли с результатом примерно 19%.

Занявший третью позицию бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов и призывает своих сторонников поддержать Дональда Трампа.

По данным опроса, проведенного журналистами CBS News во время кокусов, самым важным для местных республиканцев вопросом остается проблема иммиграции, а на втором месте — экономическая политика.