За рубежом
16.01.2024, 08:34

ЖУТКИЕ КАДРЫ | В Чили самолет, тушивший лесные пожары, упал на шоссе, пилот погиб

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Момент падения самолета
Момент падения самолета
ФОТО: скриншот видео

По предварительной информации, легкомоторный самолет задел линии электропередачи, после чего потерпел крушение на трассе недалеко от города Талька, пишет чилийское издание BioBio. При крушении самолет повредил два автомобиля.

Пилот погиб, еще четыре человека пострадали на земле. Движение транспорта по участку шоссе, где произошла катастрофа, перекрыто. Главное управление гражданской авиации Чили расследует детали произошедшего. В Национальной лесной корпорации заявили, что потерпевший крушение самолет тушил лесные пожары в город Талька.

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