16.01.2024, 08:34
ЖУТКИЕ КАДРЫ | В Чили самолет, тушивший лесные пожары, упал на шоссе, пилот погиб(2)
Пилот погиб, еще четыре человека пострадали на земле. Движение транспорта по участку шоссе, где произошла катастрофа, перекрыто. Главное управление гражданской авиации Чили расследует детали произошедшего. В Национальной лесной корпорации заявили, что потерпевший крушение самолет тушил лесные пожары в город Талька.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.