Чемпионат Эстонии по футболу стартует с матча за новый Суперкубок страны

В сотрудничестве Эстонского футбольного союза (ЭФС) и главный спонсор A. Le Coq для Суперкубка Эстонии был создан обновленный логотип, а победитель матча поднимет над головой совершенно новый трофей, созданный эстонской художницей Кристой Лехар. Кубок высотой до 60 сантиметров, на его вершине изображен футбольный мяч, украшенный короной, как на самом логотипе A. Le Coq.

„A. Le Coq уже более 20 лет поддерживает эстонский футбол, и связать с ними матч открытия нового футбольного сезона - достойный следующий шаг в партнерстве. До Второй мировой войны крупные футбольные матчи в Эстонской Республике разыгрывались за трофеи с собственными именами, которые носили уважаемые в обществе и успешные организации и люди, самым известным из которых, вероятно, является Кубок Саарепера. Этим шагом мы создаем мост между старыми традициями и современностью“, - сказала Анне Рей, генеральный секретарь ЭФС.

„Мы рады, что многолетнее сотрудничество получило новое содержание в виде Суперкубка A. Le Coq, который откроет сезон эстонского клубного футбола на самом высоком и профессиональном уровне“, - сказала Катрин Верник, директор по маркетингу A. Le Coq. „Битва эстонских гигантов приносит волнение и настраивает на новый сезон как две команды-учестницы Суперкубка, так и всю футбольную семью. Это игра, которая придаст красок новому сезону“, - добавила Катрин.

В Суперкубке A. Le Coq действующий чемпион Эстонии таллиннская „Флора“ встретится с прошлогодними обладателями Кубка Эстонии нарвским „Трансом“. За годы своего существования „Флора“ десять раз побеждала в Суперкубка. В прошлом году „Флора“ в матче за Суперкубок проиграла городской команде „Пайде“. „Транс“ дважды участвовал в матче за Суперкубок, но и в 2012 и в 2020 годах побеждала „Флора“.

Матч состоится 25 февраля в футбольном холле „Мяннимяэ“ и начнется в 16:00,

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