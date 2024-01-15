Швейцария примет глобальный „саммит мира“ по Украине на уровне глав государств. Россию туда не позовут

„Господин Зеленский спросил меня, была бы готова Швейцария организовать встречу на высшем уровне. Я подтвердила: Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что мы углубленно будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешным“, — добавила она.

Зеленский, в свою очередь, сказал, что Швейцария и Украина начнут подготовку мероприятия уже завтра, 16 января.

Судя по комментарию Зеленского, на саммит не пригласят представителей России. „Мы открыты ко всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем“, — сказал президент Украины в ответ на вопрос об участниках встречи.

Накануне глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявлял, что рано или поздно Москву нужно будет привлечь к переговорам, „поскольку не будет никакого мира без того, чтобы Россия должна была сказать свое слово“.

В Швейцарии 14 января прошла четвертая встреча по „формуле мира“ на уровне советников по национальной безопасности. Как заявили в офисе Зеленского, во встрече приняли участие представители 81 страны (по данным Швейцарии, делегаций было 83).

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