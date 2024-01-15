Правда ли, что в вооружённом мятеже в Эквадоре участвовали мужчины в костюмах Джокера и Бэтмена?
В начале 2024 года на фоне новостей о беспорядках в южноамериканской стране по соцсетям разошёлся фрагмент уличного телеинтервью с двумя мужчинами, одетыми как персонажи комиксов. Мы проверили, корректно ли такое описание этого репортажа.
Как сообщалось, в Эквадоре в результате недавних беспорядков ситуация обострилась настолько, что на улицы одного из городов вышли вооружённые Джокер и Бэтмен. Они якобы даже дали интервью местному телеканалу. На видео длительностью в 1 минуту мужчина в костюме суперзлодея из комиксов DC и с автоматом в руках говорит в микрофон что-то на испанском. Рядом ходит человек в костюме его заклятого врага Бэтмена, вооружённый пистолетом.Новость широко разошлась в русскоязычном сегменте Telegram — в частности, через каналы „Топор 18+„ (2,4 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Топор Live“ (670 000), „Всевидящее око Украина“ (263 000), „Дядя Слава“ (176 000), „Никита Томилин“ (165 000), Сталингулаг (147 000) и Voblya (140 000). О необычных участниках беспорядков в Эквадоре сообщили такие новостные ресурсы, как российский телеканал „360“ и казахстанские издания Newtimes и El.kz.
В начале 2024 года в тюрьмах шести из 24 провинций Эквадора вспыхнули бунты, из заключения сбежали лидеры двух крупнейших банд. 9 января вооружённые люди во время прямого эфира захватили студию государственного телеканала TC. В разных городах на улицах жгли автомобили и похищали полицейских. Президент страны Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайного положения, признал наличие внутреннего вооружённого конфликта и распорядился привлечь армию и национальную полицию для нейтрализации незаконных формирований.
На этом фоне по соцсетям и стал распространяться ролик. На микрофоне репортёра в вирусном видео можно увидеть логотип уже упоминавшейся выше телекомпании TC.
Однако на сайте самого телеканала нет следов подобного репортажа. При этом в кадре присутствует испаноязычная плашка, судя по которой репортаж называется „Чего не хватало: Джокер в Гуаякиле“, а сама программа — Alerta Roja („Красный уровень тревоги“).
Как ни странно, программа с таким названием действительно выходит на телеканале TC с 2021 года. Её ведущий — журналист Хосе Дельгадо — в непринуждённой манере и с долей юмора рассказывает о жизни обычных людей в Эквадоре. Репортаж о Джокере и Бэтмене в Гуаякиле вошёл в выпуск от 6 июня 2022 года.
В начале сюжета Дельгадо отправляется в неблагополучный район города, где власть на улице „захватил“ Джокер. Общаясь с журналистом, мужчина в костюме злодея из комиксов реалистично играет соответствующую роль, однако в какой-то момент переходит на обычную речь и представляется: парня зовут Даниэль Аурия, он шоумен и вместе со своими коллегами выступает на праздниках для детей и взрослых. Аурия с грустью отметил, что хоть его оружие и пластмассовое, но Гуаякиль по уровню преступности напоминает Готэм-Сити.
Сюжет из программы Дельгадо стал популярным в Эквадоре и зажил отдельной жизнью — так, в первой половине 2023 года 60-секундный фрагмент опубликовал в своём блоге тиктокер @elmikyg05. Именно этот вариант на фоне беспорядков распространился по испаноязычным соцсетям с неверной интерпретацией. В русскоязычном сегменте Telegram этот процесс начался не позднее вечера 10 января 2024 года, когда ролик опубликовали в канале „Найт-Сити“.
Итог: Неправда.