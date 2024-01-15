Правда ли, что в вооружённом мятеже в Эквадоре участвовали мужчины в костюмах Джокера и Бэтмена?

Как сообщалось, в Эквадоре в результате недавних беспорядков ситуация обострилась настолько, что на улицы одного из городов вышли вооружённые Джокер и Бэтмен. Они якобы даже дали интервью местному телеканалу. На видео длительностью в 1 минуту мужчина в костюме суперзлодея из комиксов DC и с автоматом в руках говорит в микрофон что-то на испанском. Рядом ходит человек в костюме его заклятого врага Бэтмена, вооружённый пистолетом.Новость широко разошлась в русскоязычном сегменте Telegram — в частности, через каналы „Топор 18+„ (2,4 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Топор Live“ (670 000), „Всевидящее око Украина“ (263 000), „Дядя Слава“ (176 000), „Никита Томилин“ (165 000), Сталингулаг (147 000) и Voblya (140 000). О необычных участниках беспорядков в Эквадоре сообщили такие новостные ресурсы, как российский телеканал „360“ и казахстанские издания Newtimes и El.kz.

В начале 2024 года в тюрьмах шести из 24 провинций Эквадора вспыхнули бунты, из заключения сбежали лидеры двух крупнейших банд. 9 января вооружённые люди во время прямого эфира захватили студию государственного телеканала TC. В разных городах на улицах жгли автомобили и похищали полицейских. Президент страны Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайного положения, признал наличие внутреннего вооружённого конфликта и распорядился привлечь армию и национальную полицию для нейтрализации незаконных формирований.

На этом фоне по соцсетям и стал распространяться ролик. На микрофоне репортёра в вирусном видео можно увидеть логотип уже упоминавшейся выше телекомпании TC.

Однако на сайте самого телеканала нет следов подобного репортажа. При этом в кадре присутствует испаноязычная плашка, судя по которой репортаж называется „Чего не хватало: Джокер в Гуаякиле“, а сама программа — Alerta Roja („Красный уровень тревоги“).