Депутат Денис Ларченко приступил к работе в Нарвской эстонской гимназии: „Политика не кормит“

„Я увидел объявление, что нужен специалист на полную ставку, - рассказывает Ларченко RusDelfi. - В Эстонии, чтобы соответствовать этой должности, надо разбираться в цифровых технологиях. Я занимался ими, когда еще более шести лет работал в Тартуском университете руководителем учебных программ, а также преподавал предметы по выбору для гимназистов из разных школ Ида-Вирумаа. Я также много консультировал общеобразовательные школы, как внедрять онлайн-обучение во время ковида“. По словам Ларченко, он оказался лучшим кандидатом, а их было много.

В его задачи будет входить интеграция цифровых решений в учебный процесс, как в офлайн режиме, так и в онлайн режиме.

„Сначала я сконцентрируюсь на гимназической ступени, - говорит Ларченко о своих планах. - У школы новое здание, а это значит, что появилась новая инфраструктура. Например, в классах - смарт-доски, а для онлайн-обучения есть сервисы и инструменты, которые нужно настроить под особенности нашей работы. Необходимо будет оказывать помощь и учителям, и ученикам“.

Депутат отметил, что его работа в гимназии никак не повлияет на его политическую деятельность. „Я по-прежнему буду ею активно заниматься“, - добавляет Ларченко.

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