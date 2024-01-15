В Финляндии предложили запретить россиянам покупать недвижимость в стране

„Определенные решение могут быть приняты уже весной. Помимо полного запрета на проведение сделок в Финляндии для граждан РФ также будет проведено расследование по уже проданным россиянам объектам недвижимости“, — сказал Хяккянен.

По его словам, в будущем более строгий контроль за россиянами затронет и сделки по аренде недвижимости.

„Некоторые сделки россиян были сочтены в качестве проблемных для национальной безопасности. Однако не всегда все можно выяснить. Поэтому было бы лучше ввести полный запрет“, — отметил Хакканен.

Он говорит, что эти ужесточения связаны с действиями России, которая, по его мнению, „пытается дестабилизировать западные общества, эксплуатируя их слабые места“.

Однако правительственная комиссия Финляндии не рекомендовала полный запрет для россиян на владение недвижимостью.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.