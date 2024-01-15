Yle: более 20 финских компаний поставляли в Россию товары, необходимые для войны против Украины

Как отмечают журналисты, речь идет о логистических и экспедиторских фирмах, оказывавших посреднические услуги. Компании, работающие в „неприметных ангарах и небольших офисах“ в приграничных городах и в столичном пригороде Вантаа, где расположен крупнейший аэропорт страны, преимущественно принадлежат выходцам из РФ. Среди клиентов — юрлица, связанные с предприятиями российского военно-промышленного комплекса и спецслужбами.

Так, в находящемся недалеко от границы городе Лаппеенранта работают две компании, которые отправляли в Россию датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и трансмиссионное оборудование. Часть этих компонентов впоследствии была обнаружена в оружии и транспортных средствах, уничтоженных или захваченных украинскими военными при отражении российской агрессии.

Другие финские компании поставляли в Россию оборудование, „пригодное для военных исследований, разработки продуктов и разведки“. В качестве примеров журналисты называют оптические устройства, вольтметры, газовые двигатели и компрессоры, металлообрабатывающее оборудование и полипропиленовые изделия.

„Для функционирования российской военной машины требуется не только оружие“, — подчеркивают авторы расследования.

Некоторые товары, отмечает Yle, могли быть отправлены в РФ через третьи страны, поэтому часть информации не попала в таможенную статистику. В частности, отмечают авторы расследования, компания, ранее напрямую отправлявшая товары своим российским клиентам, после начала полномасштабного вторжения в Украину начала осуществлять поставки в Узбекистан.

По крайней мере девять клиентов финских компаний в РФ имеют „прямые связи“ с российскими спецслужбами или оборонной промышленностью, утверждают журналисты. В частности, на сайте одной из таких фирм они обнаружили благодарности от ФСБ.