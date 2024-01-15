За рубежом
15.01.2024, 17:50

Yle: более 20 финских компаний поставляли в Россию товары, необходимые для войны против Украины

 (2)
Иллюстративная фотография
Иллюстративная фотография
ФОТО: Per Bengtsson | Shutterstock

Более 20 финских компаний занимались экспортом в Россию товаров двойного назначения, выяснили расследователи общественного вещателя Yle, изучившие таможенные данные, материалы предварительных полицейских расследований и другие данные, сообщает rus.delfi.lv.

Как отмечают журналисты, речь идет о логистических и экспедиторских фирмах, оказывавших посреднические услуги. Компании, работающие в „неприметных ангарах и небольших офисах“ в приграничных городах и в столичном пригороде Вантаа, где расположен крупнейший аэропорт страны, преимущественно принадлежат выходцам из РФ. Среди клиентов — юрлица, связанные с предприятиями российского военно-промышленного комплекса и спецслужбами.

Так, в находящемся недалеко от границы городе Лаппеенранта работают две компании, которые отправляли в Россию датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и трансмиссионное оборудование. Часть этих компонентов впоследствии была обнаружена в оружии и транспортных средствах, уничтоженных или захваченных украинскими военными при отражении российской агрессии.

Другие финские компании поставляли в Россию оборудование, „пригодное для военных исследований, разработки продуктов и разведки“. В качестве примеров журналисты называют оптические устройства, вольтметры, газовые двигатели и компрессоры, металлообрабатывающее оборудование и полипропиленовые изделия.

„Для функционирования российской военной машины требуется не только оружие“, — подчеркивают авторы расследования.

Некоторые товары, отмечает Yle, могли быть отправлены в РФ через третьи страны, поэтому часть информации не попала в таможенную статистику. В частности, отмечают авторы расследования, компания, ранее напрямую отправлявшая товары своим российским клиентам, после начала полномасштабного вторжения в Украину начала осуществлять поставки в Узбекистан.

По крайней мере девять клиентов финских компаний в РФ имеют „прямые связи“ с российскими спецслужбами или оборонной промышленностью, утверждают журналисты. В частности, на сайте одной из таких фирм они обнаружили благодарности от ФСБ.

Названия изученных финских фирм в материале не приводятся, поскольку они „не обладают значительной экономической властью, а их владельцы не были осуждены за преступления“. Представители компаний, согласившихся на просьбу Yle о комментарии, заявили, что не нарушают санкции и не „поддерживают“ российскую армию. Некоторые бизнесмены выразили уверенность, что их контрагенты не передают купленные товары предприятиям оборонной промышленности РФ, другие подчеркнули, что им неизвестно, как используются поставленные грузы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии