„Прежде всего Германия“. Как немецкие крайне правые используют протесты фермеров в своих интересах

Как рассказал Би-би-си один из организаторов демонстрации в Котбусе, позже выяснилось, что среди сотен ее участников были совершенно разные люди, некоторые из которых не имели никакого отношения к сельскохозяйственным работникам.

В городе Котбус на востоке Германии мы видели, как одного из участников официальной демонстрации выгнали с акции, поскольку он, предположительно, принес с собой символику крайне правого движения „Рейхсбюргеры“. Последнее отрицает существование современного германского государства.

В течение последней недели группа журналистов Би-би-си побывала на пяти демонстрациях в Германии и получила данные о происходившем еще на нескольких. Хотя многие фермеры, как и главный немецкий сельскохозяйственный профсоюз, всячески дистанцируются от экстремистов, на их акциях продолжает появляться символика крайне правых.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц на этих выходных предупредил, что экстремисты используют социальные сети, чтобы подорвать цивилизованную демократическую дискуссию. Любые разговоры о восстаниях он назвал опасной чепухой.

Небольшие крайне правые группы, такие как „Свободные саксонцы“, „Третий путь“ и „Родина“, довольно маргинальны и не имеют стабильно большого числа подписчиков в соцсетях.

В немецких телеграм-каналах есть немало постов, авторы которых надеются на появление массового движения сопротивления, которое поможет свергнуть правительство страны.

В то время как фермеры блокируют дороги в знак протеста против планов правительства сократить субсидии, поступает все больше сообщений о том, что на их митингах появляются представители неонацистских или монархистских групп.

Хотя крайне правые группы пытаются в собственных целях воспользоваться конфликтом фермеров с властями, движение под более общим политическим лозунгом „Прежде всего Германия “ набирает обороты.

Журналисты Би-би-си в Германии совместно с нашим отделом по верификации BBC Verify попытались составить картину происходящего — как в интернете, так и в реальной жизни.

В Берлине вскоре должна состояться очередная акция протеста, и многие предупреждают, что в движение сельскохозяйственных работников проникает все больше экстремистов.

Там также был замечен флаг антисемитского крестьянского движения „Ландфолькбевегунг“, которое началось в 1920-х годах.

Большинство плакатов, которые мы видели на митингах, не имели отношения к крайне правым лозунгам, но выражали гнев в связи с тем, как власти обращаются с фермерами, и призывали покончить с правящим в Германии „светофорным“ коалиционным правительством.

Профсоюзы требуют от правительства отозвать планы по отмене субсидий на топливо, которые для среднестатистической немецкой компании могут привести к потере до 3 тыс. евро в год. Фермеры также говорят о недовольстве обременительными с их точки зрения правилами и нормативами.

Однако было очень заметно, насколько часто фермеры и другие участники демонстраций говорили нам, что, по их мнению, за границу отправляется слишком много денег. А именно такие лозунги часто используют крайне правые группы.

Фермер из восточной земли Бранденбург по имени Сильвио сказал нам, что поддержка Украины, может быть, и правильная вещь, „но мы не можем потратить все и ничего не оставить для нашей собственной страны, для фермеров“.

„Цены и так рухнули, а зерно из Украины еще больше подрывает наши цены“, — говорит он.

С ним соглашается Эдельгард, пенсионер, который пришел на демонстрацию в Котбусе. „Для всех народов мира находятся деньги, но не для нашего собственного народа“, — сказал он.

Сильвио и Эдельгард настаивают, что не поддерживают крайне правое движение „Альтернатива для Германии“ (AfD). Но члены AfD часто используют именно нарратив, который можно описать при помощи лозунга „Прежде всего Германия“.

Партия имеет рекордно высокие рейтинги, и сейчас занимает вторую строчку в списке самых популярных политических движений.

Сотрудник металлургического предприятия Юрген не скрывает, что является сторонником AfD. Мы встретились с ним на митинге фермеров, который в пятницу вечером проходит около бензозаправки на окраине города Вернойхен в земле Бранденбург, к северо-востоку от Берлина.