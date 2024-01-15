ВИДЕО | Родители Селевко: Когда он был маленький, мы отдали его в волейбол, но он выбрал фигурное катание

Александр Селевко отлично откатал обе программы, установив личные рекорды и в короткой программе - 90.05 балла и в произвольной - 166,94. По сумме двух программ (256,99) Селевко завоевал серебро.

До этого его лучшим результатом на ЧЕ было 16-е место (в 2020 году), на чемпионатах мира – также 16-е место (в 2021-м).

Ранее никому из эстонских фигуристов не удавалось получить медаль на титульных соревнованиях среди взрослых.

У Александра Селевко была мощная группа поддержки. Помимо телезрителей, на трибунах за него искренне болели папа, мама и брат, которые стараются ездить на все соревнования вместе.

„После проката - буря эмоций. Для нас было важно, чтобы он откатал все, что у него стоит в программе, чисто, о месте мы не думали совсем. Ни до поездки, ни после. Все ребята, которые попали в произвольную программу, очень достойные. В последней разминке были сильные именитые спортсмены. Лед скользкий, и никогда не знаешь, как будет. Мы стараемся, по возможности, ездить с ребятами, чтобы быть рядом с ними и когда ничего не получается, и когда все выходит замечательно.

Когда стало известно, что он завоевал серебро, то члены семьи плакали. Я нет, была просто огромная радость. А когда уже Саша шел к нам и я увидела, сколько людей за него болели, переживали, поздравляли, вот тогда плакали все мы - вместе с Сашей“, - делилась своими эмоциями мама серебряного призера чемпионата Европы 2024 после произвольной программы.

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