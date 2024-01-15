ВИДЕО | Александр Селевко: Для меня говорить на камеру - самое страшное, что предстоит сейчас делать

Александр Селевко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию - 2024, а также две малых бронзы за свои программы. Он стал первым. Никому из эстонских фигуристов еще не удавалось получить медаль на ЧЕ по фигурному катанию.

Победу в мужском одиночном катании одержал Адам Сяо Хим Фа из Франции с результатом 276.17 баллов. Вторым стал Александр Селевко — 256.99 баллов. Третье место у Маттео Риццо (Италия) – 250,87 балла.

„Я на серебро вообще не рассчитывал. Я даже и на третье место не рассчитывал. Не ожидал такого результата. Я был доволен третьим местом после короткой программы. Этого результата я тоже не ждал. А сегодня выходил просто сделать свою программу и показать хорошее катание“, - говорил Александр сразу после произвольной программы.

Серебряный призер так же отметил, что историческая медаль точно не вскружит голову:“Не знаю, с этим проблем никогда не было. Я очень боюсь интервью, для меня это очень сложно - говорить на камеру даже на родном языке. Это самое страшное, что предстоит сейчас делать“.

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