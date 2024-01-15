73 иностранца не впустили в выходные в Эстонию. Двоим россиянам запретили въезд в страны Шенгена
В прошедшие выходные на пограничном пункте Нарва-1 двое граждан России были уличены в нарушении визовых правил. Их оштрафовали, им выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию Шенгенской зоны. Всего 73 иностранца не впустили в страну через пограничный пункт „Нарва-1“ .
Пограничники не разрешили въезд в Эстонию 41 гражданину Молдовы, 10 гражданам России, 8 - Китая, 7 - Израиля, 2 - Украины и 2 - Сербии, также отправились обратно в Россию по одному гражданину Кыргызстана, Венесуэлы и Узбекистана.
Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе беседы пограничники понимали, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они вернулись в Россию.
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