Заносы, долгая зарядка и быстрая разрядка. Что нужно знать о езде на электромобиле в сильные морозы

Если пять лет назад на улицах было всего несколько сотен электромобилей, то сегодня их уже более 5,7 тысяч. „Первые месяцы вождения на электрокаре и первая зима за рулем электромобиля, конечно же, несколько рискованный период с точки зрения страховых компаний. Но сейчас нельзя сказать, что зимой электромобили подвергаются значительно большему риску повреждений, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания,“ — говорит Гиртс Кублиньш, руководитель группы страхования транспортных средств If.