Заносы, долгая зарядка и быстрая разрядка. Что нужно знать о езде на электромобиле в сильные морозы(2)
Разрядился аккумулятор, зарядка невозможна, потеря управления автомобилем — это три наиболее распространенные проблемы при эксплуатации электромобиля зимой. Страховая компания If вместе с технологическим энтузиастом Кристапсом Скутелисом рассказывают, как правильно обращаться с электромобилем, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге.
Если пять лет назад на улицах было всего несколько сотен электромобилей, то сегодня их уже более 5,7 тысяч. „Первые месяцы вождения на электрокаре и первая зима за рулем электромобиля, конечно же, несколько рискованный период с точки зрения страховых компаний. Но сейчас нельзя сказать, что зимой электромобили подвергаются значительно большему риску повреждений, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания,“ — говорит Гиртс Кублиньш, руководитель группы страхования транспортных средств If.