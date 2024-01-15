Проникшие в Финляндию через лес мужчины: по ту сторону границы ждут тысячи человек

По оценкам сирийцев, перешедших восточную границу через лес, в России находится до 2-3 тысяч человек, ожидающих открытия границы, чтобы попасть в Финляндию.

В среду пограничная служба задержала в Париккала (Южная Карелия) четырех мужчин, которые без разрешения пересекли границу России с Финляндией. Дело расследуется как подозрение в нарушении пограничного законодательства.

Журналист Yle встретился с мужчинами в центре приема беженцев Йоутсено в Лаппеенранта. Они не говорят по-английски, поэтому рассказали о своем путешествии с помощью Моаяда Салами, англоговорящего просителя убежища, который прибыл в Финляндию ранее.

Каждый заплатил 6 000 евро

Сирийцы нашли контрабандиста в Telegram. Каждый из четырех мужчин заплатил этому человеку 6 000 евро, чтобы добраться до Финляндии.

Путешествие началось в Санкт-Петербурге, откуда таджикские водители „Яндекс-такси“ повезли их на двух машинах в сторону Финляндии.

Когда они подъехали к границе, мужчинам сказали, что им придется пересекать границу самостоятельно, через лес. По словам мужчин, они думали, что будут пересекать границу через пограничный пост, как это делали ранее просители убежища. Они не знали, что граница закрыта.

По словам мужчин, они шли по лесу восемь часов, пока не добрались до Финляндии. Идти по глубокому снегу было трудно. Ночью в лесу было темно и холодно. У них не было с собой ни еды, ни воды. Мужчины двигались в сторону Финляндии с помощью GPS-навигации.

Личность контрабандиста неизвестна

Сирийцы не знают личности контрабандиста, но говорят, что он был арабом. По словам сирийца, выступавшего в качестве переводчика, в Telegram много контрабандистов.

Мужчины решили приехать в Финляндию, поскольку хотели жить лучше в Европе, где соблюдаются права человека.