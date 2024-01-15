Редкий природный процесс: Балтийское море стало пополняться соленой водой

Балтийское море закрыто, как большое озеро, и сильные притоки соленой воды случаются в нем редко, пишет RusDelfi.lv. Последний раз это произошло 10 лет назад. Такие природные явления полезны для морской среды, поскольку соленая вода приносит также кислород, которого на Балтике не хватает.

В конце прошлого года станция морского мониторинга в Германии зафиксировала, что большие массы соленой воды из Северного моря черед датские проливы начали поступать в Балтийское море. Процесс водообмена сложен: уровень воды в Балтийском море всегда остается выше, чем в Северном.

„Естественно, что вода всегда будет вытекать из Балтийского моря. Поэтому из Северного моря чему-то затечь сложно, по принципу сообщающихся судов. Плюс есть датские проливы, где мелко. Туда воде трудно пройти“, — объясняет научный сотрудник Латвийского института гидроэкологии Марис Скудра.

Для того чтобы на Балтике произошел крупный приток воды, требуются предпосылки и совпадение определенных условий. Прежде всего, как минимум две-три недели должен дуть восточный ветер, который выталкивает воду из Балтийского моря, тем самым понижая его уровень.

Когда уровень Балтийского моря падает, важно, чтобы поднялся сильный западный ветер, который поднимет уровень воды в заливе Каттегат и унесет богатую кислородом воду Северного моря в Балтийское море.

„Такое сочетание условий встречается относительно редко. Поэтому крупные притоки в Балтийское море относительно редки. Поскольку эта вода более соленая и плотная, она опускается и проходит в Балтийское море через нижние слои, и, по мере вентиляции, обновляется. Более соленая и плотная вода опускается вниз, и содержания кислорода в ней достаточно. Так вентилируется часть глубоководных вод Балтийского моря, в каком-то смысле, восстанавливается“, — заключает Скудра.

Крупные притоки важны для экосистемы Балтийского моря. В самых глубоких слоях, где вода обычно не смешивается, наблюдается недостаток кислорода. Поэтому отдельные районы на Балтике называют мертвыми.