„Украине не нужны замороженные конфликты“. В Давосе обсудили украинскую „формулу мира“ перед визитом Зеленского

Согласно заявлению главы Офиса президента, в Мальте были рассмотрены первые пять пунктов „формулы мира“ (ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных, а также возобновление территориальной целостности Украины).

План состоит из 10 пунктов и в числе прочего включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций. Украина рассчитывает на проведение в будущем масштабного международного саммита, где мировые лидеры утвердят эти общие принципы урегулирования войны.

В Давосе, а ранее — на Мальте и в Саудовской Аравии, обсуждалась украинская „формула мира“, которую Зеленский представил на саммите „Большой двадцатки“ 15 ноября 2022 года.

„Это неприемлемо для украинского общества… Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир, — цитирует Ермака Украинская служба „Радио Свобода“ (в России все структуры этого СМИ включены в реестр „иностранных агентов“). — И Украина хочет не допустить каких-либо потенциальных агрессий в будущем и использует эту возможность“.

После консультаций возглавлявший украинскую делегацию в Давосе глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина „никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта“.

В воскресенье в Давосе проходила встреча представителей более 80 стран и международных организаций, которые обсуждали украинскую „формулу мира“. Это уже четвертая подобная встреча, в которой помимо западных стран, поддерживающих Украину, участвуют и государства Глобального Юга.

Накануне организаторы Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали выступление Зеленского 16 января со специальной речью на панели „Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире“.

Как сообщили в Офисе президента, 15 января Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию. „В ходе визита президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч“, — говорится в заявлении ведомства.

В воскресенье же обсуждались следующие пять положений украинского плана: вывод российских войск, возобновление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения конфликта, а также подтверждение окончания войны.

Россия в обсуждении украинской формулы не участвует, поскольку возражает против всех ее пунктов.

В воскресенье глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал найти способ, как сделать Москву частью дискуссий о „формуле мира“.

„Нам нужно будет найти способ включить Россию в этот [мирный] процесс. Мира не будет, если Россия не скажет свое слово. Но это не значит, что мы должны просто сидеть и ждать, пока Россия что-то сделает — совсем наоборот. Каждую минуту, пока мы ждем, десятки мирных жителей в Украине погибают или получают ранения. Мы не имеем права просто ждать“, — добавил он.

Роль Китая и Глобального Юга

На пресс-конференции после переговоров в воскресенье Ермак заявил, что Украина заинтересована в участии в переговорах Китая.

Китайскую делегацию на экономическом форуме в Давосе будет возглавлять премьер Госсовета Китая Ли Цян. Как сообщает Reuters, в ответ на вопрос, планируется ли встреча Зеленского с Цяном, Ермак ответил: „Посмотрим“. Он добавил, что пока не видел окончательный график президента в Давосе.

Кассис в связи этим также сказал, что „Китай играет значительную роль“. „Мы должны найти способы работать с Китаем по этому вопросу“, — добавил глава швейцарского внешнеполитического ведомства.

Китая в этот раз не было в числе участников обсуждения украинской „формулы мира“. В прошлом представители Пекина принимали участие лишь в форуме в Джидде.

Ермак сообщил, что своих представителей на форум делегировали 39 стран Европы, 18 государств Азии, 12 — Африки, шесть — Южной Америки, три — Северной Америки и два — Океании.

„Страны регионов Глобального Юга все больше включаются в нашу работу. Это свидетельствует о понимании: этот конфликт в Европе является вызовом для всего человечества“, — заявил Ермак.