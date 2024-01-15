„Украине не нужны замороженные конфликты“. В Давосе обсудили украинскую „формулу мира“ перед визитом Зеленского(7)
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в течение выходных состоялся очередной раунд международных переговоров о путях мирного урегулирования российско-украинской войны, пишет Русская служба Би-би-си.
Как сообщили в Офисе президента, 15 января Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию. „В ходе визита президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч“, — говорится в заявлении ведомства.
Накануне организаторы Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали выступление Зеленского 16 января со специальной речью на панели „Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире“.
В воскресенье в Давосе проходила встреча представителей более 80 стран и международных организаций, которые обсуждали украинскую „формулу мира“. Это уже четвертая подобная встреча, в которой помимо западных стран, поддерживающих Украину, участвуют и государства Глобального Юга.
После консультаций возглавлявший украинскую делегацию в Давосе глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина „никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта“.
„Это неприемлемо для украинского общества… Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир, — цитирует Ермака Украинская служба „Радио Свобода“ (в России все структуры этого СМИ включены в реестр „иностранных агентов“). — И Украина хочет не допустить каких-либо потенциальных агрессий в будущем и использует эту возможность“.
Обсуждение „формулы мира“
В Давосе, а ранее — на Мальте и в Саудовской Аравии, обсуждалась украинская „формула мира“, которую Зеленский представил на саммите „Большой двадцатки“ 15 ноября 2022 года.
План состоит из 10 пунктов и в числе прочего включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций. Украина рассчитывает на проведение в будущем масштабного международного саммита, где мировые лидеры утвердят эти общие принципы урегулирования войны.
Согласно заявлению главы Офиса президента, в Мальте были рассмотрены первые пять пунктов „формулы мира“ (ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных, а также возобновление территориальной целостности Украины).
В воскресенье же обсуждались следующие пять положений украинского плана: вывод российских войск, возобновление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения конфликта, а также подтверждение окончания войны.
Россия в обсуждении украинской формулы не участвует, поскольку возражает против всех ее пунктов.
В воскресенье глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал найти способ, как сделать Москву частью дискуссий о „формуле мира“.
„Нам нужно будет найти способ включить Россию в этот [мирный] процесс. Мира не будет, если Россия не скажет свое слово. Но это не значит, что мы должны просто сидеть и ждать, пока Россия что-то сделает — совсем наоборот. Каждую минуту, пока мы ждем, десятки мирных жителей в Украине погибают или получают ранения. Мы не имеем права просто ждать“, — добавил он.
Роль Китая и Глобального Юга
На пресс-конференции после переговоров в воскресенье Ермак заявил, что Украина заинтересована в участии в переговорах Китая.
Китайскую делегацию на экономическом форуме в Давосе будет возглавлять премьер Госсовета Китая Ли Цян. Как сообщает Reuters, в ответ на вопрос, планируется ли встреча Зеленского с Цяном, Ермак ответил: „Посмотрим“. Он добавил, что пока не видел окончательный график президента в Давосе.
Кассис в связи этим также сказал, что „Китай играет значительную роль“. „Мы должны найти способы работать с Китаем по этому вопросу“, — добавил глава швейцарского внешнеполитического ведомства.
Китая в этот раз не было в числе участников обсуждения украинской „формулы мира“. В прошлом представители Пекина принимали участие лишь в форуме в Джидде.
Ермак сообщил, что своих представителей на форум делегировали 39 стран Европы, 18 государств Азии, 12 — Африки, шесть — Южной Америки, три — Северной Америки и два — Океании.
„Страны регионов Глобального Юга все больше включаются в нашу работу. Это свидетельствует о понимании: этот конфликт в Европе является вызовом для всего человечества“, — заявил Ермак.
Для Украины важно привлечь к участию в саммите как можно больше государств, поскольку она стремится заручиться поддержкой не только своих традиционных союзников на Западе, но и на Глобальном Юге.
Как отмечает Reuters, позиция Глобального Юга в отношении российско-украинской войны широко обсуждалась перед переговорами в Давосе. Многие государства Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока не высказывали четкой позиции по поводу конфликта, но принимали участие в переговорах в Давосе, продолжает агентство.
Неназванные европейские чиновники, с которыми поговорили журналисты этого СМИ, заявили, что страны Глобального Юга в основном выражали сочувствие Украине. При этом некоторые из них говорили о необходимости попытаться решить вопросы, которые поднимает Россия.
Ермак заявил, что во время воскресной встречи в Давосе никто не просил его о каких-либо территориальных компромиссах с Россией.
Тем временем, как передают агентства Reuters и Bloomberg, на саммите в Давосе также может состояться встреча Зеленского с главой банка JPMorgan Chase Джеми Даймоном. Reuters в связи с этим напоминает, что украинский лидер сейчас пытается обеспечить новое финансирование для Украины.
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