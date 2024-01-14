В Твери задержали Екатерину Дунцову

В конце декабря бывшая журналистка пыталась выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы президента в РФ, но ЦИК отказал ей, сославшись на ошибки в поданных документах.

14 января Дунцова объявила о намерении создать партию „Рассвет“, которая бы „объединила и привела во власть порядочных людей - тех, кто хочет жить будущим, а не прошлым, в мирной и безопасной стране, приоритет в которой - благополучие всех, а не обогащение избранных“.