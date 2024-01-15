МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: реновация домов без технического и финансового надзора порождает страхи и недоверие

В настоящее время в Эстонии процесс полной реновации прошли около 3000 домов. В среднем за год реновируется около 200 домой, то есть с такими темпами нам потребуется 70 лет, чтобы все квартирные дома соответствовали требованиям директивы. Миссия привести все порядок за 25 лет может показаться невыполнимой. Ситуация осложняется тем, что многие владельцы квартир не хотят инвестировать в реновацию дома по разным причинам – нет уверенности, что они справятся финансово с выплатами по кредиту, не хотят лишаться прибыли за сдачу квартиры. На периферии ситуация осложняется тем, что рыночная стоимость недвижимости столь низкая, то банки не выдают кредит. Эта проблема особенно актуальна в регионе Ида-Вирумаа , где отремонтированы считанные дома.

В нашей стране более 70% людей проживают в многоквартирных домах, только 30% - в частных домах. В Европе процент людей, проживающих в квартирах гораздо ниже. 70% всех многоквартирных домов нашей страны построены в период с 1961 по 1990 годы. Так что жилой фонд в Эстонии весьма старый. Многие дома не утеплены, там отсутствует вентиляция, счета за отопление неразумно высоки из-за того, что в холодные месяцы происходит активное отопление улиц (пресловутые выбросы СО 2 ). Частичные меры в виде замены старых окон на пластиковые могут привести к тому, что из-за отсутствия циркуляции воздуха в квартире может начать распространяться плесень. Специалисты рекомендуют не распыляться на полумеры, а делать полную реновацию.

Согласно директиве, все должно происходить поэтапно и сопровождаться снижением процента затрат на электроэнергию из расчета на квадратный метр жилой площади. Новые дома должны строиться в соответствии с условиями нулевых выбросов. Под исключения попадают церкви, памятники старины, дачи и маленькие строения – к ним директива применяться не будет.

Парламентские комиссии по делам ЕС и экономики провели открытое заседание, на котором обсудили директиву ЕС по энергосбережению зданий. Эта директива и ее дальнейшая реализация на уровне государства коснется большинство жителей Эстонии. Дома, в которых они проживают, должны будут соответствовать определенным стандартам энергосбережения и нулевых выбросов.

Пособий на всех не хватит

На открытом заседании эксперты признали, что вопрос финансирования этого огромного проекта остается открытым. Пока что идет речь о 400 миллионах, которые будут распределены в виде пособий для реновации домов, но очевидно, что этих денег на всю страну не хватит. Учитывая сложную ситуацию в Ида-Вирумаа, Kredex открывает первый тур ходатайства пособий на реновацию многоквартирных домов именно в этом регионе. В рамках этого тура будет распределено почти 10 миллионов евро. Можно будет ходатайствовать о получении пособия в объеме 70% от полной стоимости проекта в случае полной реконструкции здания, и 40% - если реновация осуществляется частично.

Ситуацию осложняет то, что многие квартиры в этом регионе пустуют, а у проживающих в амортизированных домах людей очень низкие доходы. Для них даже небольшое повышение счетов из-за увеличения объема ремонтного фонда может оказаться не по силам. Поэтому есть опасение, что распределяемые пособия могут не добраться до тех, кому они нужны больше всего.

По словам руководителя эстонского представительства Европейской Комиссии Вивиан Лонела важно гарантировать, чтобы в каждом регионе работал консультант, который бы предоставлял всю необходимую информацию, как о процедуре ходатайства, так и о программе реновировации домов.

Реновация под надзором

Директор института строительства и архитектуры TalTech Ярек Курнитски, который будет отвечать за разработку государственной программы реновации домов рассказал, что в ходе бурных обсуждений директива ЕС претерпела ряд существенных изменений.

Так, каждая страна Евросоюза сможет сама решать, как именно к 2050 году она будет добиваться поставленных целей по энергосбережению зданий.