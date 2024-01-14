Фредерик X стал новым королем Дании

О намерении отречься от престола 83-летняя Маргрете II объявила в своей новогодней речи 31 декабря 2023 года. Дата 14 января была выбрана для этого шага не случайно.

Ровно 52 года назад, 14 января 1972 года, Маргрете II взошла на датский престол. Дольше правила в Европе лишь ее двоюродная сестра - британская королева Елизавета II, скончавшаяся 8 сентября 2022 года после 70 лет на троне.

Как пояснила Маргрете II, поводом для решения отречься от престола стала операция на спине, которую она перенесла в феврале 2023 года. Операция прошла успешно, однако, как указала Маргрете, заставила ее задуматься о ее перспективах на троне. Когда королева Дании объявила о намерении отречься, люди, собравшиеся послушать ее речь перед дворцом Амалиенборг в Копенгагене, разразились спонтанными аплодисментами.