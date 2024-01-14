Айова первой среди американских штатов выбирает кандидата в президенты. У республиканцев лидирует Дональд Трамп

„Я почти уверен, что Трамп победит, потому что все, большинство людей, с которыми я разговариваю, за него“, — говорит Джо Ван Гинкель, разгребая во дворе снег, уже дважды за неделю засыпавший Айову.

В декабрьском опросе DMR/NBC Трамп набирал 51%, а в октябрьском — 43%, в то время как его главные соперники в обоих случаях не набирали и 20%.

По результатам опроса Des Moines Register/NBC News/MediaCom, 48% собирающихся принимать участие в кокусах готовы голосовать за Трампа, 20% предпочитают бывшего губернатора Южной Каролины и посла США в ООН Никки Хейли, 16% — губернатора Флориды Рона Десантиса, рейтинги остальных кандидатов не превышают 10%.

Избирателей-республиканцев в первую очередь волнуют вопросы безопасности границ и экономики. В гонке за номинацию лидирует бывший президент Дональд Трамп. За второе место развернулась серьезная борьба: согласно опросам, бывший посол в ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис идут почти вровень, хотя по результатам последнего опроса Хейли немного опережает ДеСантиса — 20% против 16% соответственно.

В выходные с экранов телевизоров в барах и ресторанах Айовы почти непрерывно лились политические заявления, во дворах и в окнах появились агитационные плакаты.

На республиканский национальный съезд, где будет выбран кандидат в президенты от партии, отправятся 40 делегатов от Айовы.

Республиканцы же, как и раньше, соберутся на каждом участке (обычно в школе, общественном центре или другом похожем месте) — в понедельник вечером. Имеющие право голоса избиратели сначала обсудят кандидатов, а потом напишут имя своего фаворита на листке бумаги и передадут его председателю собрания. Тот подсчитает голоса и передаст их в партийный офис штата, который подсчитывает и публикует результаты, обычно в течение нескольких часов.

В Айове кокусы, выборы кандидатов, у республиканцев и демократов проходят по-разному. В 2020 году демократы изменили процедуру: выбирать номинанта будут по почте, и потом объявят о результатах.

В этом году демократы немного поменяли график, но республиканцы остались верны традиции, которой уже полвека, и первые выборы кандидата проводят 15 января именно в Айове.

Ван Гинкель — председатель Республиканской партии округа и, как и многие другие местные партийные деятели, поддерживает Трампа.

„Я думаю, есть много причин, по которым люди поддерживают его. Он хорошо поработал, когда был президентом“, — говорит Ван Гинкель.

Его жена, однако, собирается голосовать за Никки Хейли, потому что не все из того, что Трамп говорил на публике, ей нравится.

Другой сторонник Трампа, Майк Уильямс, работающий в сфере грузоперевозок, признает, что у бывшего президента „много багажа“, имея в виду множество судебных дел против него. Но он считает, что, придя к власти, Трамп решит проблемы, которые волнуют лично Уильямса: „Экономика, граница, все. Сейчас все плохо“.

Даже среди еще не определившихся с тем, кому отдать свой голос, бытует мнение, что Трамп все равно получит президентскую номинацию.

„Мне нравятся все наши кандидаты, — говорит Брайан Мун, владелец бара в столице Айовы, городе Де-Мойн. — Если бы можно было сделать суперкандидата, чтобы взять немного от одного и немного от другого, я был бы счастлив. Но так не бывает“.

Отвечая на вопрос, чем объяснить первенство Трампа в штате, он сказал: „Несмотря на то, что он миллиардер, он действительно обычный человек. Ему нравится выступать, он интересен, самокритичен, и я думаю, что это помогает ему наладить отношения с людьми в Айове“.

Другие кандидаты

Сторонники других кандидатов в основном упирают на шумиху, не утихающую вокруг бывшего президента с момента, когда он оставил пост, и говорят, что хотели бы начать партийную политику с чистого листа.

34-летний Рональд Форселл считает, что Никки Хейли — это шанс для Республиканской партии нажать кнопку перезагрузки.

„Нам нужно выйти из этой эпохи, в которой доминирует только то, что кто-то написал в твиттере, или чье-то недовольство, — говорит он. — Такое ощущение, что последние шесть-восемь лет мы идем от одного кризиса к другому, и я думаю, что Хейли даст нам возможность вести предметные дискуссии по другим вопросам“.