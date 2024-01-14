Швеция строит две подлодки, чтобы противостоять российской угрозе

66-метровые дизель-электрические субмарины типа А26, названные Blekinge и Skåne, будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и вместе с четырьмя уже имеющимися подлодками встанут нести боевое дежурство в Балтийском море. Они станут первыми подлодками, построенными Швецией с середины 1990-х годов.

Работы ведутся на верфи в Карлскруне компанией Kockums — подразделением концерна Saab, который, среди прочего, производит и военную технику.

Швеция — не единственная страна Северной Европы, озаботившаяся модернизацией своего подводного флота.

Недавно Норвегия заказала у немецкого концерна ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) 4 новых подлодки, а Дания, в 2004 году полностью избавившаяся от своего военно-морского флота, как тогда казалось, за ненадобностью, недавно заявила, что может вернуть его. Запад не хочет отставать от России, которая, как следует из шведского отчета, намерена к 2030 году иметь в строю 50 боевых подлодок.

Озабоченность Швеции по поводу угрозы с моря связана с тем, что в последнее время в ее территориальные воды не раз вторгались неопознанные подводные лодки, в 2022 году в ее же эксклюзивной экономической зоне произошел взрыв на газопроводе „Северный поток“, а в прошлом году был поврежден подводный коммуникационный кабель, связывающий ее с Эстонией.

А в начале января шведские власти и военное руководство рекомендовали своим гражданам всерьез быть готовыми к возможной войне: