15.01.2024, 20:30
„Лепесток“ отрывает пятку, „Черная Вдова“ может оторвать ногу до бедра“. Ведущий хирург, живущий в Эстонии, раскрывает жестокую сторону войны в Украине(1)
„Это как адская дискотека, когда во время ракетной атаки ночью, в разгар операции, начинают мигать огни“, — рассказывает хирург Андрей Волна в интервью изданию LP.
Андрей Волна родился в сибирском городе Кемерово. Там он выучился на врача и сначала работал в местной больнице. 20 лет назад доктор Волна переехал в Москву и стал во главе крупной клиники. Через некоторое время он перешел на частную практику. Волна — один из самых авторитетных на международном уровне российских хирургов, который в последние десятилетия читал лекции в ряде западных стран и помогал зарубежным коллегам советами.