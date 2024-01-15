„Лепесток“ отрывает пятку, „Черная Вдова“ может оторвать ногу до бедра“. Ведущий хирург, живущий в Эстонии, раскрывает жестокую сторону войны в Украине

Андрей Волна родился в сибирском городе Кемерово. Там он выучился на врача и сначала работал в местной больнице. 20 лет назад доктор Волна переехал в Москву и стал во главе крупной клиники. Через некоторое время он перешел на частную практику. Волна — один из самых авторитетных на международном уровне российских хирургов, который в последние десятилетия читал лекции в ряде западных стран и помогал зарубежным коллегам советами.