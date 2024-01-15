За рубежом
15.01.2024, 20:30

„Лепесток“ отрывает пятку, „Черная Вдова“ может оторвать ногу до бедра“. Ведущий хирург, живущий в Эстонии, раскрывает жестокую сторону войны в Украине

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„Это как адская дискотека, когда во время ракетной атаки ночью, в разгар операции, начинают мигать огни“, — рассказывает хирург Андрей Волна в интервью изданию LP.

Андрей Волна родился в сибирском городе Кемерово. Там он выучился на врача и сначала работал в местной больнице. 20 лет назад доктор Волна переехал в Москву и стал во главе крупной клиники. Через некоторое время он перешел на частную практику. Волна — один из самых авторитетных на международном уровне российских хирургов, который в последние десятилетия читал лекции в ряде западных стран и помогал зарубежным коллегам советами.

Утром 24 февраля 2022 года Волна проснулся рано в своей московской квартире, около пяти утра. Он привык вставать рано, но в тот день какой-то инстинкт заставил его проснуться еще раньше обычного. Когда он узнал, что Россия вторглась в Украину, он составил антивоенное обращение и попросил своих коллег подписать его. К разочарованию Волны, это сделали единицы.

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