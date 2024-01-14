В Хельсинки русскоязычные вышли на митинг в поддержку закрытых границ: „среди нас много тех, кто понимает исходящую от РФ угрозу“
Акцию организовала активная группа „Нет рашизму в Финляндии“. Организаторы акции заявляют, что хотят сделать видимой в финском обществе ту группу русскоязычных, которая поддерживает действия правительства, пишет Yle.
В субботу 13 января активная группа „Нет рашизму в Финляндии“ провела в Хельсинки акцию в поддержку закрытия границы. Группа состоит из живущих в Финляндии россиян и русскоязычных и поддерживает действия финского правительства в отношении границы с РФ. По словам организаторов, закрытие границ необходимо, чтобы Финляндия продолжала оставаться безопасной для всех.
В акции, прошедшей у здания парламента в Хельсинки, приняли участие порядка 20 человек.
Редакция Новостей Yle поговорила с одним из организаторов акции Ильей Канатушем о том, кто и с какими целями организовал митинг.
– Наша группа единомышленников сформировалась после того, как россияне, митингующие за открытие границ, стали в ходе своих протестов выступать от имени русскоязычных жителей Финляндии. Лично мне это показалось не совсем корректным, поскольку нет у русскоязычных какого-то единого представительства. Более того, это очень разнородный слой населения, и взгляды на ситуацию [cложившуюся на границе] среди этих людей разные.
В акции, прошедшей у здания парламента в Хельсинки, приняли участие порядка 20 человек. Изображение: Jorma Vihtonen / Yle
По словам Канатуша, акция является в том числе ответной реакцией на требования со стороны финляндских русских открыть границу.
– Я выступаю не только против Путина, но и против российской идеологии в целом. У меня есть родственники в России, тем не менее, я полностью поддерживаю закрытие границ. Меня возмутило то, что организаторы протестов игнорируют первопричину происходящего, которая заключается в действиях России.
Канатуш сообщает, что целью акции было в том числе сделать видимой в обществе ту группу русскоязычных, которые поддерживают действия правительства и считают их необходимыми.
– Мы хотим показать альтернативное мнение среди россиян и русскоязычных, которые полностью принимают решение о закрытии границы, несмотря на некоторые неудобства и трудности.
По мнению активиста, сейчас в публичном пространстве среди протестующих против закрытия границы россиян сложившаяся ситуация рассматривается как будто в вакууме, без связи с войной в Украине и в отрыве от того, что делает Россия.
По словам Канатуша, образ Финляндии в России сейчас стремятся сделать максимально негативным, при этом предпринимая различные попытки влияния на финнов, включая направляемую миграцию.
– Сеть хакерских атак на Финляндию в прошлом году, то, что Россия начала поднимать истории о якобы происходившем с финской стороны геноциде россиян во время Зимней войны, активное продвижение в СМИ пропаганды против финнов. Это те же самые методы и приемы, которыми РФ обрабатывала свое население накануне вторжения в Украину.
По мнению Канатуша, ситуация в будущем может ухудшиться.
– Финляндия очень мягко и цивилизованно принимает меры по закрытию границы. Мы хотим показать, что ее действия, возможно, даже слишком мягкие. В будущем, вероятно, со стороны России возможны еще более грубые провокации, и как финское правительство, так и общество должны быть к этому готовы.