В Хельсинки русскоязычные вышли на митинг в поддержку закрытых границ: „среди нас много тех, кто понимает исходящую от РФ угрозу“

В субботу 13 января активная группа „Нет рашизму в Финляндии “ провела в Хельсинки акцию в поддержку закрытия границы. Группа состоит из живущих в Финляндии россиян и русскоязычных и поддерживает действия финского правительства в отношении границы с РФ. По словам организаторов, закрытие границ необходимо, чтобы Финляндия продолжала оставаться безопасной для всех.

В акции, прошедшей у здания парламента в Хельсинки, приняли участие порядка 20 человек.

Редакция Новостей Yle поговорила с одним из организаторов акции Ильей Канатушем о том, кто и с какими целями организовал митинг.

– Наша группа единомышленников сформировалась после того, как россияне, митингующие за открытие границ, стали в ходе своих протестов выступать от имени русскоязычных жителей Финляндии. Лично мне это показалось не совсем корректным, поскольку нет у русскоязычных какого-то единого представительства. Более того, это очень разнородный слой населения, и взгляды на ситуацию [cложившуюся на границе] среди этих людей разные.

В акции, прошедшей у здания парламента в Хельсинки, приняли участие порядка 20 человек. Изображение: Jorma Vihtonen / Yle

По словам Канатуша, акция является в том числе ответной реакцией на требования со стороны финляндских русских открыть границу.

– Я выступаю не только против Путина, но и против российской идеологии в целом. У меня есть родственники в России, тем не менее, я полностью поддерживаю закрытие границ. Меня возмутило то, что организаторы протестов игнорируют первопричину происходящего, которая заключается в действиях России.

Канатуш сообщает, что целью акции было в том числе сделать видимой в обществе ту группу русскоязычных, которые поддерживают действия правительства и считают их необходимыми.

– Мы хотим показать альтернативное мнение среди россиян и русскоязычных, которые полностью принимают решение о закрытии границы, несмотря на некоторые неудобства и трудности.