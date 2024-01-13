На выборах президента Тайваня победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, выступающий за независимость от Китая и сближение с США

По предварительным подсчетам, 64-летний Лай Циндэ набирает почти 42% голосов.

Кандидат от партии Гоминьдан Хоу Юи, который выступает за сближение с Китаем, признал поражение. Он набирает 33% голосов. Третий кандидат, глава Тайваньской народной партией (ТНП) Кэ Вэньчжэ, набрал около 25% голосов.

Лай Циндэ — действующий вице-президент Тайваня и лидер ДПП. Он называл себя „прагматичным борцом за тайваньскую независимость“, при этом говорил, что Тайвань уже является суверенной, независимой страной. В интервью Time он говорил, что Тайвань надеется на дружбу с Китаем. „Мы не хотим быть врагами. Мы будем рады видеть на Тайване председателя КНР Си Цзиньпина и приготовим для него тайваньские деликатесы“.

Лай Циндэ также говорил, что продолжит развивать отношения с США и обороноспособность государства.

Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации писал, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом выражал „обеспокоенность“ возможной победой Лая Циндэ. В новогоднем обращение Си Цзиньпин говорил, что воссоединение с Тайванем — „неудержимая историческая тенденция“.

Голосование на президентских выборах проходило на фоне военных маневров Пекина. Минобороны Тайваня сообщало, что за последние сутки к острову приблизилось восемь китайских самолетов и шесть военных кораблей.

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