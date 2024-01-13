Отказался молиться за Россию. Церковный суд лишил сана московского священника Алексея Уминского

Теперь это решение должен утвердить патриарх Кирилл.

Секретарь суда Александр Миронов сказал „Новой газете“, что „пока суд не завершен“. Издание предполагает, что речь идет о том, что решение еще не утверждено патриархом.

Заседание суда проводилось без участия Алексея Уминского. На предыдущие два заседания Уминский также не приходил.

„Признать, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов отец Алексей Уминский подлежит извержению из сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной Литургией“, — цитирует газета решение церковного суда.

„Моя принципиальная позиция — не давать никаких комментариев“, — сказал Уминский „Медузе“ в ответ на просьбу прокомментировать решение суда.

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