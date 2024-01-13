Вот это да! У спортивных фанатов теперь есть платформа для захватывающих фэнтези-игр

Эстонская компания подписала многолетние соглашения о партнерстве с Лигами чемпионов Турции, Израиля, Литвы. В рамках первых инвестиций Scorestars планирует инвестировать в выход на рынок и привлечь новых людей, чтобы стать вторым экраном для любителей спорта. Scorestars создали платформу, на которой фанаты могут собирать цифровые карточки своих любимых спортсменов и играть в фэнтезийную игру. В игре можно получать еженедельные, ежемесячные и ежесезонные призы от VIP-впечатлений до PlayStation и iPhone. Сегодня

Scorestars действует на поле европейского баскетбола, но в будущем ожидается, что платформа распространится и на другие виды спорта.

Цель компании – приблизить молодежь к профессиональному спорту – это то, что спортивный мир ищет и в чем нуждается. Поскольку Scorestars предлагает болельщикам уникальные награды и стоит за местных болельщиков,

за платформой - растущее и лояльное сообщество. „Мы впервые встретились с основателями, когда компания находилась на этапе идеи, и с тех пор они добивались одной цели за другой. Без внешнего финансирования основатели смогли создать вокруг Scorestars отличную команду и сильное сообщество.

Мы рады видеть, как основатели достигают следующих целей“, — прокомментировал Ивар Сиймар, партнер Trind Venture.

Scorestars — бесплатная и простая в использовании платформа для любителей спорта. Каждый зарегистрировавшийся пользователь получает на свой счет набор цифровых карт. На платформе любители спорта могут сыграть в фэнтезийную игру, в которой собирают еще больше карточек и интересных призов. Пользователи могут продавать и покупать карточки или новых игроков и выступать в роли лидеров команд, выбирая своих любимых игроков на виртуальном баскетбольном поле.