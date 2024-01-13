Вот это да! У спортивных фанатов теперь есть платформа для захватывающих фэнтези-игр
Платформа взаимодействия с баскетбольными фанатами Scorestars привлекла 725 000 евро в первом раунде финансирования. Раунд финансирования возглавили Trind VC, Startup Wise Guys, 3 Comma Capital и эстонские ангел-инвесторы. Scorestars - участник стартап-инкубатора Технополя и является частью портфолио Tehnopol Ventures.
Эстонская компания подписала многолетние соглашения о партнерстве с Лигами чемпионов Турции, Израиля, Литвы. В рамках первых инвестиций Scorestars планирует инвестировать в выход на рынок и привлечь новых людей, чтобы стать вторым экраном для любителей спорта. Scorestars создали платформу, на которой фанаты могут собирать цифровые карточки своих любимых спортсменов и играть в фэнтезийную игру. В игре можно получать еженедельные, ежемесячные и ежесезонные призы от VIP-впечатлений до PlayStation и iPhone. Сегодня
Scorestars действует на поле европейского баскетбола, но в будущем ожидается, что платформа распространится и на другие виды спорта.
Цель компании – приблизить молодежь к профессиональному спорту – это то, что спортивный мир ищет и в чем нуждается. Поскольку Scorestars предлагает болельщикам уникальные награды и стоит за местных болельщиков,
за платформой - растущее и лояльное сообщество. „Мы впервые встретились с основателями, когда компания находилась на этапе идеи, и с тех пор они добивались одной цели за другой. Без внешнего финансирования основатели смогли создать вокруг Scorestars отличную команду и сильное сообщество.
Мы рады видеть, как основатели достигают следующих целей“, — прокомментировал Ивар Сиймар, партнер Trind Venture.
Scorestars — бесплатная и простая в использовании платформа для любителей спорта. Каждый зарегистрировавшийся пользователь получает на свой счет набор цифровых карт. На платформе любители спорта могут сыграть в фэнтезийную игру, в которой собирают еще больше карточек и интересных призов. Пользователи могут продавать и покупать карточки или новых игроков и выступать в роли лидеров команд, выбирая своих любимых игроков на виртуальном баскетбольном поле.
Все очки, набранные в день игры, автоматически заносятся в сводную таблицу, рейтинг которой основан на реальных выступлениях баскетболистов. У каждого пользователя есть шанс выиграть новые карты и продать их другим пользователям. Так Scorestars зарабатывает — продавая цифровые карты с бонусами и принимая участие в сделках вторичного рынка. На данный момент в игру сыграли более 300 000 раз, а европейские любители баскетбола совершили более 2000 транзакций на платформе Scorestar. Сегодня большинство из них пользователи в возрасте от 18 до 28 лет, причем более 90,8% пользовательской базы составляют мужчины. Scorestars пока что показал высокий, четырехкратный, годовой прирост пользовательской базы, и она продолжает увеличиваться.
Тенденция идет в сторону присоединению к платформе фанатов спорта
„Мы очень рады закрытию первого раунда финансирования! Это означает, что наша работа в спортивном сообществе была замечена не только спортивными организациями и болельщиками, но теми, кто не столь тесно связан со спортом. Спортивный фандом — это быстрорастущая тенденция, и возможность вовлечь молодое поколение новым, более интересным способом“, - прокомментировал исполнительный директор Scorestarы Марек Кескюлл.
Фэнтези-спортивные игры существуют уже более 60 лет. Однако эта отрасль имела огромный неиспользованный потенциал, поскольку игры не были в достаточной степени интерактивными и интересными для любителей спорта.
Компания Scorestars объединила две концепции, которые работали десятилетиями: коллекционные спортивные карточки и фэнтезийную игру — на одной платформе, за которой пользователи смогут следить в режиме реального времени.
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