Коммунальная катастрофа. По всей России горят котельные и лопаются трубы с горячей водой

Замерз ракетный пульт

В первую неделю января наступившего года в большинстве регионов России температура опустилась ниже –30 градусов. В ряде районов Подмосковья наблюдались температуры близкие к –40 градусам. Но назвать эти холода необычным явлением нельзя. В последний раз на новогодние праздники такая погода наблюдалась всего лишь в 2017 году. Тогда сравнимое с нынешним похолодание началось 5 января и закончилось в европейской части страны 10 января. В Сибири и на Дальнем Востоке, где -35 градусов является зимней нормой, крайне низкая температура держалась до конца месяца.