За рубежом
13.01.2024, 19:24

Коммунальная катастрофа. По всей России горят котельные и лопаются трубы с горячей водой

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Москва зимой.
Москва зимой.
ФОТО: Valeriy Vvoennyy | Scanpix

„Сыпется примерно все“, — так объясняет Delfi происходящий в России коллапс инфраструктуры бывший муниципальный депутат из Подмосковья Наталья Шавшукова. Этой зимой на Россию обрушилась небывалая волна аварий и отключений систем электро- и теплоснабжения. Их настолько много, что ситуацию с ЖКХ был вынужден взять под контроль лично Владимир Путин. На грань масштабной техногенной катастрофы страну поставили война, коррупция, бесконтрольное строительство и безответственность властей, пишет rus.delfi.lv.

Замерз ракетный пульт

В первую неделю января наступившего года в большинстве регионов России температура опустилась ниже –30 градусов. В ряде районов Подмосковья наблюдались температуры близкие к –40 градусам. Но назвать эти холода необычным явлением нельзя. В последний раз на новогодние праздники такая погода наблюдалась всего лишь в 2017 году. Тогда сравнимое с нынешним похолодание началось 5 января и закончилось в европейской части страны 10 января. В Сибири и на Дальнем Востоке, где -35 градусов является зимней нормой, крайне низкая температура держалась до конца месяца.

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