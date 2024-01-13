13.01.2024, 19:24
Коммунальная катастрофа. По всей России горят котельные и лопаются трубы с горячей водой(76)
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„Сыпется примерно все“, — так объясняет Delfi происходящий в России коллапс инфраструктуры бывший муниципальный депутат из Подмосковья Наталья Шавшукова. Этой зимой на Россию обрушилась небывалая волна аварий и отключений систем электро- и теплоснабжения. Их настолько много, что ситуацию с ЖКХ был вынужден взять под контроль лично Владимир Путин. На грань масштабной техногенной катастрофы страну поставили война, коррупция, бесконтрольное строительство и безответственность властей, пишет rus.delfi.lv.