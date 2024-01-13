ОБЗОР | „Ради его эмоций посмотрела награждение“. Как в Эстонии и России отреагировали на историческую медаль Селевко

Большинство пользований под публикацией Delfi в Фейсбуке искренне радовались историческому достижению Селевко.

„МОЛОДЕЦ!!!!!ТЫ ЛУЧШИЙ!!!!“.

„Искренне поздравляю.Ураа он серебро, слышите серебро Европы стоя!“.

„Собрался и выдал. Красавчик это серебро для Эстонии дороже золота“.

„Это большой толчок для развития фигурного катания в Эстонии. Вышла впервые на мировой уровень в этом виде спорта Эстония. У нас так было когда в 2000-ых в парном катании медали выиграли Ванагас и Дробязко“.

„Молодец! Чисто откатал, четверной был просто идеальный!“.

„Какой он молодец! Первая медаль для Эстонии в фигурном катании, да ещё серебро! Очень переживала вчера, чтобы смог удержать бронзу, а тут серебро! Большая благодарность Александру и его тренеру!“.

После окончания произвольной программы, российский портал Sports.ru опубликовал новость о том, что Селевко принес Эстонии первую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию.

Читатели сайта не обошли эту новость стороной и также искренне поздравили эстонского фигуриста.

„Настоящий мужик сегодня катался. Не задрожал после успеха в КП, а с холодной головой сделал почти максимально чисто надежный тех.набор. Не забыв и о самом катании.

То чувство, когда это серебро будет ценнее некоторых золотых медалей. Спасибо тебе, парень! Лучшие эмоции доставил на этом ЧЕ. Так держать.Поздравляю!!„, — написал пользователь под ником imaxim.

„+++++ Хорошо Вы написали. Действительно, лучшие эмоции! Полное вовлечение зрителя в выступление: сразу же приковал внимание и ни на секунду не отпустил. Молодец, Александр! С серебром!“, — ответил ему другой пользователь под ником Веселый грибочек.

Александр Селевко искренне радовался серебряной медали, что также отметили и пользователи сайта.

„Саша самый счастливый был на пьедестале. Главное без травм доехать до ЧМ“, — написал пользователь под ником Katerina Sunny