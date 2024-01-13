ОБЗОР | „Ради его эмоций посмотрела награждение“. Как в Эстонии и России отреагировали на историческую медаль Селевко
Александр Селевко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию - 2024, а также две малых бронзы за свои программы. Он стал первым. Никому из эстонских фигуристов еще не удавалось получить медаль на ЧЕ по фигурному катанию. Как на эту новость отреагировали пользователи Фейсбука, а также читатели портала Sports.ru? Читайте обзор комментариев (в некоторых комментариях сохранена орфография и пунктуация автора).
Большинство пользований под публикацией Delfi в Фейсбуке искренне радовались историческому достижению Селевко.
„МОЛОДЕЦ!!!!!ТЫ ЛУЧШИЙ!!!!“.
„Искренне поздравляю.Ураа он серебро, слышите серебро Европы стоя!“.
„Собрался и выдал. Красавчик это серебро для Эстонии дороже золота“.
„Это большой толчок для развития фигурного катания в Эстонии. Вышла впервые на мировой уровень в этом виде спорта Эстония. У нас так было когда в 2000-ых в парном катании медали выиграли Ванагас и Дробязко“.
„Молодец! Чисто откатал, четверной был просто идеальный!“.
„Какой он молодец! Первая медаль для Эстонии в фигурном катании, да ещё серебро! Очень переживала вчера, чтобы смог удержать бронзу, а тут серебро! Большая благодарность Александру и его тренеру!“.
После окончания произвольной программы, российский портал Sports.ru опубликовал новость о том, что Селевко принес Эстонии первую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию.
Читатели сайта не обошли эту новость стороной и также искренне поздравили эстонского фигуриста.
„Настоящий мужик сегодня катался. Не задрожал после успеха в КП, а с холодной головой сделал почти максимально чисто надежный тех.набор. Не забыв и о самом катании.
То чувство, когда это серебро будет ценнее некоторых золотых медалей. Спасибо тебе, парень! Лучшие эмоции доставил на этом ЧЕ. Так держать.Поздравляю!!„, — написал пользователь под ником imaxim.
„+++++ Хорошо Вы написали. Действительно, лучшие эмоции! Полное вовлечение зрителя в выступление: сразу же приковал внимание и ни на секунду не отпустил. Молодец, Александр! С серебром!“, — ответил ему другой пользователь под ником Веселый грибочек.
Александр Селевко искренне радовался серебряной медали, что также отметили и пользователи сайта.
„Саша самый счастливый был на пьедестале. Главное без травм доехать до ЧМ“, — написал пользователь под ником Katerina Sunny
„Ради его эмоций посмотрела награждение)) Обычно закрываю вкладку на этом моменте)) Но человек был так счастлив, хотелось подпитаться этой радостью ещё немного“, — написал пользователь под ником Zhuuuzhik.
Другие пользователи сайта выделили безупречное выступление Селевко.
„Поздравляю Сашу с серебром! Шикарные оба проката: в короткой зажёг, а в произвольной было энергетически мощное катание. И было приятно видеть, как Саша болел за Мишу в короткой, а сегодня Миша на трибунах поддерживал Сашу! Оба хорошие парни, успехов им на следующих соревнованиях!“.
„Несмотря на сам контент, Александр показал настоящее фигурное катание, эстетичное, музыкальное и красивое во всех элементах!“.
„Мои поздравления Александру. Единственный прокат, который вызвал восторг!“.
„Вообще, конечно, такие истории, как серебро Селевко, очень нужные и вдохновляющие. Это дарит надежду на честное и адекватное судейство и зрителям, и фигуристам из стран, которые не славятся россыпью звёзд и весомым авторитетом. Здорово, когда становишься свидетелем „проката жизни“, но еще лучше, когда этот прокат по достоинству оценивают, невзирая на флаг страны“.
Под другой новостью портала Sports.ru, где опубликовано интервью Александра Селевко, люди восхищаются искренней радостью фигуриста, назвав его выступление „сюжетом для кино“.
„Как же это классно, что мечты могут сбыться! Мои поздравления и дальнейших красивых побед)))“.
„Сюжет для кино. Александру пойдёт быть киногероем“.
„Самый яркий для меня момент пока на ЧЕ. Здорово увидеть человека в момент его абсолютного счастья. И это не выигрыш в лотерею , это вершина, на которую он долго взбирался, и это результат тяжёлого многолетнего труда. Молодец!“.
„Такой искренний парень! Как же тепло становится на душе от того, что чьи-то мечты сбываются и прогоняют прочь отчаяние и неверие в себя! Желаю Александру дальнейшей плодотворной работы, веры в свои силы, пусть всё будет так, как задумывается и - только вперёд!“.
„Сашу с медалью! Очень харизматичные обе программы с мощной энергетикой. И Саша прекрасно взаимодействует с залом: в короткой зажëг, а в произвольной катался с напором, мужественно, наотмашь.Успешной Саше и Мише стажировки. Надеюсь увидеть их обоих на ЧМ“.
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