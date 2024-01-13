Глебова об исторической медали Селевко: Пока нет россиян, самое время брать медали чемпионатов

Предыдущий рекорд Селевко в произвольной программе составлял 158,74 балла, но на нынешнем чемпионате Европы он набрал 166,94 балла! В сумме Александр получил 256,99 балла за две программы, и Эстония завоевала историческую серебряную медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию.

„Талант и потенциал Александра давно позволяли ему добиваться самых высоких результатов. В этот раз наконец паззл сошелся. Думаю, что участие в шоу-туре в летний период, а так же подготовка в Америке у Рафаэля Арутюняна дали огромный толчок. В этом сезоне Александр гораздо более собранный и целенаправленно подходит к тренировкам и соревнованиям. Учитывая меньшую конкуренцию, в связи с отстранением россиян, сейчас самое время брать медали чемпионатов. Очень радостно, что все ожидания, наконец, реализовались. Поздравления всей команде!“