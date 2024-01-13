Убийство можно было предовратить: очевидица нападения на мальчика в Юрмале безрезультатно звонила в полицию

Кристине, ставшая свидетельницей случившегося, рассказала журналистам, что это был не обычный конфликт, а групповое избиение. Били двух подростков, а среди нападавших были и девушки.

„Они начали драться на остановке, которая находится напротив почты. Я стала кричать, чтобы они перестали драться и что я звоню в полицию. Одна из девушек из этой компании только огрызнулась и продолжила драку. Но они стали удаляться прочь, когда я сказала, что позвоню в полицию“, — рассказала Кристине.

Женщина позвонила по телефону экстренных служб и попросила соединить с юрмальской полицией.

„Я сказала, что в Слоке напротив почты толпа молодежи напала на двух детей. Что они дерутся напротив Слокской почты на остановке. На что последовала вереница вопросов ко мне. Сколько молодых людей, какой адрес? Я сказала, что их там целая толпа и я не могу их сосчитать, а адрес точный не могу назвать. Я попросила их передать информацию Юрмальской полиции, поскольку они все эти места знают. На что мне ответили, что никакую информацию они никому не будут передавать, поскольку нет конкретного описания происшествия и адреса“.

Тогда Кристине положила трубку и позвонила уже на номер 110. Ей там ответили примерно то же самое.

Кристине возмущена тем обстоятельством, что полиция сообщает о том, что раненого ребенка якобы нашла случайно проезжавшая мимо машина муниципальной полиции и им о драке ничего не было известно — и тем, что полиция призвала сообщать о гуляющих ночью детях, а ее сообщение было проигнорировано. Оказалось, что и женщина, и ее дети были знакомы с убитым мальчиком, и сейчас в шоке.

Как сообщалось, 11 января около часа ночи сотрудники Юрмальской муниципальной полиции при выполнении трудовых обязанностей в Слоке возле дороги заметили лежащего на земле подростка без сознания и с колото-резаными ранами. Стражи порядка вызвали на место Службу неотложной медицинской помощи, но мальчик скончался еще до приезда медиков.