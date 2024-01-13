ВИДЕО | Масштабный пожар в Санкт-Петербурге: люди прыгали из окон третьего этажа. Чиновники подтвердили, что склад работал незаконно

По информации „Базы“, возгорание на складе Wildberries в Петербурге началось на 7 этаже склада с одеждой. На данный момент площадь пожара выросла до 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен максимальный, 5-ый уровень сложности.

Некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Петербургом утверждают, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не украли товары. По их словам, несмотря на панику, сигнализацию и огромную толпу на выходе, охранник продолжал досматривать всех работников. Когда ситуация ухудшилась и огонь захватил еще несколько этажей, охранника решили игнорировать и протискивались к выходу мимо него. Огонь успел охватить 70 000 квадратных метров, пожар локализовали. По данным „Базы“, есть как минимум двое пострадавших: женщина и мужчина. Они сами добрались до больницы.

По предварительным данным первая сигнализация сработала на складе около 4:20. Около 7:30 работники начали спасаться из здания — многие прыгали с 2-3 этажа прямо на бетон, потому что у аварийного выхода была сильная толкучка. Один из пострадавших получил сильный ожог ноги. По его словам, есть еще пострадавшие.

Wildberries обещает вернуть деньги тем, чьи заказы сгорят. Продавцы получат компенсацию за свои товары. Сумма ущерба устанавливается.

Большая толпа не могла протиснуться в узкие двери во время пожара на складе маркетплейса. По словам работников, они не знали, куда бежать, когда произошло возгорание, поэтому в ужасе метались по складу. Людей было так много, что они все еще продолжали спускаться с третьего этажа, когда огонь уже подходил к первому.

По словам сотрудников Wildberries, система пожаротушения не сработала, когда огонь начал разгораться на стеллажах с бытовой химией.

Когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться фейерверки, хранившиеся на складе.

В Госстройнадзоре подтвердили, что сгоревший склад Wildberries работал незаконно, передает телеграм-канал „Медузы“.