Александр Селевко: „Если мне что-то не интересно, то я начинаю на это забивать. А если интересно, то вкладываюсь по полной!“

На чемпионате Европы 2024 года по фигурному катанию, который проходит в литовском Каунасе, представитель Эстонии Александр Селевко в пятницу продемонстрировал невероятный прокат и принес Эстонии историческую медаль чемпионата Европы - 2024!
Александр родился в Йыгева, а Михаил - в Таллинне. Их родители Анатолий и Галина приехали в Эстонию из Украины более двадцати лет назад. Семья жила в Йыгева несколько месяцев, а потом перебралась в столицу. Мама работает бухгалтером, а отец - программист. Тренирует ребят Ирина Кононова.
Александр начал свой путь к исторической медали в трехлетнем возрасте.
„Когда дети были маленькими, то часто болели. Нам сказали, что фигурное катание очень хорошо закаляет организм, поэтому мы и отвели туда детей, чтобы они смогли попробовать. Каждый год мы думали, что еще чуть-чуть, и закончим“, - рассказала в одном из интервью мама фигуристов Галина.
Миша как то рассказывал, что их семья не была прямо очень обеспеченной, но и не было сильных финансовых проблем. По словам братьев, небольшие сложности возникли, когда родители переехали из Йыгева и когда оба брата начали заниматься фигурным катанием. У родителей уходило много денег, так как надо было покупать коньки, костюмы для выступлений, да еще за тренировки надо было платить. В одном интервью Саша рассказывал: „Нас родители делили. На одной неделе у меня индивидуальная тренировка дополнительная, на другой неделе - у Миши“.
В детстве костюмы для выступлений мальчикам мама шила сама, так получалось дешевле.
Сейчас финансированием фигуристов занимается федерация, но начинать свой путь в фигурном катании было очень сложно.
„Сейчас, наверное, уже все есть. Это раньше ничего не было. Без поддержки мы бы уже не катались с юниорского возраста. Потому что как тут выбирать: один будет заниматься, а на второго у нас денег не хватило?“, - рассказывала мама фигуристов.
Александр добивался хороших результатов и постепенно прогрессировал. Однако у него есть один конкурент, который всегда находится возле него – его брат Михаил.
„За столько лет привыкли как-то. Тяжело, когда один хорошо откатал, а другой плохо, и ты не знаешь, как себя вести. С одной стороны - рад, а с другой - переживаешь“ , рассказывал Александр о соперничестве с братом.
По словам родителей, они не выделяют кого-то конкретно среди своих детей, а сами братья всегда друг друга поддерживают.
„Мы за обоих болеем. И они друг друга поддерживают. И мы не выделяем кого-то. Всегда им говорим, главное, чтобы откатали все, что можете, а дальше уже работа судей. И когда они видят, что кто-то честно выиграл, то прекрасно понимают, почему один выиграл, а другой проиграл“, - рассказывала мама братьев Селевко.
Помимо борьбы с соперниками, братьям приходится бороться с эмоциями и астмой.
„У нас у обоих астма. На тренировках, например, я катаю короткую и произвольную, и мне нормально. Как на соревнованиях короткую, так у меня сразу кашель и я могу после этого еще две недели кашлять. Вроде все то же самое делаешь, а эффект все равно другой“, - рассказывал в интервью Александр.
Эмоции иногда берут верх
Александр - очень эмоциональный человек, что периодически оставляет свой отпечаток на тренировках и соревнованиях.
„Я очень эмоциональный человек — хотя это и плюс и минус. Это мешает иногда на тренировках. Когда что-то не получается, я начинаю психовать. Когда человек живет спортом и у него что-то не получается, мне кажется, проявление таких эмоций — это нормально.
Возможно, конечно, было бы лучше, чтобы этих эмоций не было, потому что это действительно мешает тренироваться. Но что есть, то есть. Даже был случай, когда кто-то что-то мне просто сказал, а я сорвался на этого человека. Но со мной бывает такое очень редко. С другой стороны, если мне что-то не очень интересно, то я начинаю на это потихоньку забивать. Зато если интересно, то я прямо на все сто процентов в это вкладываюсь. Всей душой!“, - рассказывал Александр Селевко.
Братская помощь
На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Саша получил травму плеча, у него была операция, и прошлый год он проводил в лайт-режиме, чтобы подлечить плечо. Он мало участвовал в соревнованиях, не был на ЧЕ и на чемпионате мира.
„Травмированное плечо сильно повлияло на прокат. Подвижность руки из-за тейпа и боли была не такой, как должна быть, а это влияет и на координацию всего тела. Я старался не думать о боли, преодолевать ее, отбрасывать, но так как ощущения были не те, что должны быть, присутствовал страх упасть“, — отметил Александр Селевко, который в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине набрал на 15 баллов меньше своего рекорда и не прошел в произвольную программу.
Селевко потерял много баллов из-за неудачного каскада — ему удалось сделать первый прыжок, но из-за неудачного приземления, Александр не смог прицепить к нему второй: „Каскад вышел плохо из-за травмы. Первый прыжок был не самым лучшим, но я мог бы спасти его, развернув тело в правильное положение, но для этого надо было задействовать травмированную руку“.
„В последние годы я уже не думал, что смогу достичь результата. Я понимал, что могу, если все сделаю чисто. Но это казалось чем-то невероятным“, - сказал Александр после завоеванной серебряной медали ЧЕ.
На чемпионате Европы 2023 года в Эспоо (Финляндия) блистал Михаил Селевко, который занял восьмое место в общем зачете и отвоевал для сборной Эстонии два места в мужском одиночном катании на чемпионате Европы 2024 года.
В мужском одиночном катании чемпионом Эстонии, который проходила декабре, второй год подряд стал Михаил Селевко (237.11 балла). Второе место занял Александр Селевко (235.99), В результате оба брата отправились на чемпионат Европы, где Александр завоевал историческую медаль.
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