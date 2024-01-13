Александр Селевко: „Если мне что-то не интересно, то я начинаю на это забивать. А если интересно, то вкладываюсь по полной!“

По словам родителей, они не выделяют кого-то конкретно среди своих детей, а сами братья всегда друг друга поддерживают.

„За столько лет привыкли как-то. Тяжело, когда один хорошо откатал, а другой плохо, и ты не знаешь, как себя вести. С одной стороны - рад, а с другой - переживаешь“ , рассказывал Александр о соперничестве с братом.

Александр добивался хороших результатов и постепенно прогрессировал. Однако у него есть один конкурент, который всегда находится возле него – его брат Михаил.

„Сейчас, наверное, уже все есть. Это раньше ничего не было. Без поддержки мы бы уже не катались с юниорского возраста. Потому что как тут выбирать: один будет заниматься, а на второго у нас денег не хватило?“, - рассказывала мама фигуристов.

Миша как то рассказывал, что их семья не была прямо очень обеспеченной, но и не было сильных финансовых проблем. По словам братьев, небольшие сложности возникли, когда родители переехали из Йыгева и когда оба брата начали заниматься фигурным катанием. У родителей уходило много денег, так как надо было покупать коньки, костюмы для выступлений, да еще за тренировки надо было платить. В одном интервью Саша рассказывал: „Нас родители делили. На одной неделе у меня индивидуальная тренировка дополнительная, на другой неделе - у Миши“.

„Когда дети были маленькими, то часто болели. Нам сказали, что фигурное катание очень хорошо закаляет организм, поэтому мы и отвели туда детей, чтобы они смогли попробовать. Каждый год мы думали, что еще чуть-чуть, и закончим“, - рассказала в одном из интервью мама фигуристов Галина.

Ирина Кононова: „Вначале в мою группу привели Сашу - ему тогда было три с половиной года - и чуть позже Мишу, которому было два года и семь месяцев. Они начали потихоньку заниматься в группе для начинающих. Я их сразу заметила, а через полгода стало ясно, что они готовы к чему-то серьезному Саша - фанат фигурного катания. Он очень трудолюбив и эмоционален. Если у Саши что-то не получается, он может расстроиться за секунду. Миша больше держит свои эмоции при себе. Он более спокойный“.

Александр родился в Йыгева, а Михаил - в Таллинне. Их родители Анатолий и Галина приехали в Эстонию из Украины более двадцати лет назад. Семья жила в Йыгева несколько месяцев, а потом перебралась в столицу. Мама работает бухгалтером, а отец - программист. Тренирует ребят Ирина Кононова.

„Мы за обоих болеем. И они друг друга поддерживают. И мы не выделяем кого-то. Всегда им говорим, главное, чтобы откатали все, что можете, а дальше уже работа судей. И когда они видят, что кто-то честно выиграл, то прекрасно понимают, почему один выиграл, а другой проиграл“, - рассказывала мама братьев Селевко.

Помимо борьбы с соперниками, братьям приходится бороться с эмоциями и астмой.

„У нас у обоих астма. На тренировках, например, я катаю короткую и произвольную, и мне нормально. Как на соревнованиях короткую, так у меня сразу кашель и я могу после этого еще две недели кашлять. Вроде все то же самое делаешь, а эффект все равно другой“, - рассказывал в интервью Александр.

Эмоции иногда берут верх

Александр - очень эмоциональный человек, что периодически оставляет свой отпечаток на тренировках и соревнованиях.

„Я очень эмоциональный человек — хотя это и плюс и минус. Это мешает иногда на тренировках. Когда что-то не получается, я начинаю психовать. Когда человек живет спортом и у него что-то не получается, мне кажется, проявление таких эмоций — это нормально.

Возможно, конечно, было бы лучше, чтобы этих эмоций не было, потому что это действительно мешает тренироваться. Но что есть, то есть. Даже был случай, когда кто-то что-то мне просто сказал, а я сорвался на этого человека. Но со мной бывает такое очень редко. С другой стороны, если мне что-то не очень интересно, то я начинаю на это потихоньку забивать. Зато если интересно, то я прямо на все сто процентов в это вкладываюсь. Всей душой!“, - рассказывал Александр Селевко.

Братская помощь

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Саша получил травму плеча, у него была операция, и прошлый год он проводил в лайт-режиме, чтобы подлечить плечо. Он мало участвовал в соревнованиях, не был на ЧЕ и на чемпионате мира.