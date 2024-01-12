ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (688-й день) | Украина и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности

Речь идет о договоре в рамках декларации лидеров „Большой семерки“, принятой на саммите в Вильнюсе, а также других государств, которые к ней присоединились. Как сообщает „Европейская правда“, Великобритания стала первой страной, которая подписала такое соглашение с Украиной.

И еще: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране“, — говорится в посте заместителя главы Совбеза РФ и бывшего президента России.

„Британский премьер Риши Сунак приехал в Киев для подписания „исторического соглашения в сфере безопасности“. Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?

Дмитрий Медведев прокомментировал приезд Риши Сунака в Киев и заявил, что размещение британских военных в Украине „будет означать объявление войны“

„Я приехал в Украину, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не ослабнет. Всем украинцам я говорю — Британия с вами сколько потребуется“, — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, приехав в Киев.

Сумма, которую Великобритания предоставит Украине в ближайшие два года в рамках военной помощи на 200 миллионов фунтов больше, чем в 2022–2023 годах, отмечается на сайте правительства.

Из заявленной суммы не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будут потрачены на закупку и производство тысяч беспилотников, включая разведывательные, ударные и морские дроны. В сообщении британского правительства эта закупка называется крупнейшей поставкой дронов в Украину среди всех стран. Кроме того, финансирование обеспечит Украину ракетами большой дальности, средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Незадолго до этого Великобритания объявила, что выделит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (более трех миллиардов долларов).

Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщил после подписания президент Владимир Зеленский. „Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Великобританией, то война [с Россией] не началась бы“, — добавил он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что это „первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина“. Он подчеркнул, что Великобритания первой предоставляла Украине летальное оружие, танки и дальнобойные ракеты.

Премьер-министр Великобритании также объявил о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов).

„Он будет включать в себя дополнительное оборудование к ПВО, дополнительное противотанковое оружие, дополнительные ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов. Также будут проведены учения для еще тысяч украинских военных“, — рассказал Риши Сунак.

Соглашение между Киевом и Лондоном подразумевает, что в случае российского нападения в будущем Великобритания предоставит Украине необходимую помощь, пишет УНИАН. Речь в том числе идет о современном оружии для отражения агрессии на суше, в море и в воздухе.

„Первое, что в целом делает это соглашение — оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе — гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы Россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной“, — заявил британский премьер-министр.

Зеленский добавил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии. „Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии РФ, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению“, — сказал Зеленский.

„Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ“, — добавил он.