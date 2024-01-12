ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (688-й день) | Украина и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев
Незадолго до этого Великобритания объявила, что выделит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (более трех миллиардов долларов).
Из заявленной суммы не менее 200 миллионов фунтов стерлингов будут потрачены на закупку и производство тысяч беспилотников, включая разведывательные, ударные и морские дроны. В сообщении британского правительства эта закупка называется крупнейшей поставкой дронов в Украину среди всех стран. Кроме того, финансирование обеспечит Украину ракетами большой дальности, средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.
Сумма, которую Великобритания предоставит Украине в ближайшие два года в рамках военной помощи на 200 миллионов фунтов больше, чем в 2022–2023 годах, отмечается на сайте правительства.
„Я приехал в Украину, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не ослабнет. Всем украинцам я говорю — Британия с вами сколько потребуется“, — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, приехав в Киев.
Дмитрий Медведев прокомментировал приезд Риши Сунака в Киев и заявил, что размещение британских военных в Украине „будет означать объявление войны“
„Британский премьер Риши Сунак приехал в Киев для подписания „исторического соглашения в сфере безопасности“. Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?
И еще: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране“, — говорится в посте заместителя главы Совбеза РФ и бывшего президента России.
Украина и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности
Речь идет о договоре в рамках декларации лидеров „Большой семерки“, принятой на саммите в Вильнюсе, а также других государств, которые к ней присоединились. Как сообщает „Европейская правда“, Великобритания стала первой страной, которая подписала такое соглашение с Украиной.
Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщил после подписания президент Владимир Зеленский. „Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Великобританией, то война [с Россией] не началась бы“, — добавил он.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что это „первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина“. Он подчеркнул, что Великобритания первой предоставляла Украине летальное оружие, танки и дальнобойные ракеты.
Премьер-министр Великобритании также объявил о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов).
„Он будет включать в себя дополнительное оборудование к ПВО, дополнительное противотанковое оружие, дополнительные ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов. Также будут проведены учения для еще тысяч украинских военных“, — рассказал Риши Сунак.
Соглашение между Киевом и Лондоном подразумевает, что в случае российского нападения в будущем Великобритания предоставит Украине необходимую помощь, пишет УНИАН. Речь в том числе идет о современном оружии для отражения агрессии на суше, в море и в воздухе.
„Первое, что в целом делает это соглашение — оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе — гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы Россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной“, — заявил британский премьер-министр.
Зеленский добавил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии. „Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии РФ, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению“, — сказал Зеленский.
„Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ“, — добавил он.
Офис президента Украины опубликовал полный текст двустороннего соглашения о безопасности, который сегодня подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Документ не содержит обязательств для Великобритании вступить в войну в случае нового нападения России на Украину в будущем. Лондон пообещал лишь провести с Киевом консультации и предоставить помощь.
Срок действия соглашения — 10 лет или до вступления Украины в НАТО.
Зеленский заявил, что сейчас еще больше верит, что США предоставят военную и финансовую помощь Украине
„Что касается помощи Вашингтона: я смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также додавим до результата“, — сказал он на пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком в Киеве.
Президент Украины добавил, что решение о предоставлении Украине долговременной поддержки Евросоюза в размере 50 миллиардов евро будет известно 1 февраля.
В офисе Зеленского считают, что законопроект о мобилизации примут через несколько недель
Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет „РБК-Украины“.
„Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же одобрен в первом, втором чтении. Ну, подразумевается с учетом еще дополнительных правок, которые нужно внести“, — сказал Подоляк.
11 января стало известно, что законопроект об изменении правил мобилизации в Украине, внесенный правительством страны в Верховную раду, возвращен на доработку в кабинет министров.
В законопроекте предлагается снизить нижнюю планку призывного возраста до 25 лет, рассылать электронные повестки, а также ввести ограничения для уклонистов.
FT: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии для выделения 50 миллиардов евро помощи Украине
Европейская комиссия готова подчиниться некоторым требованиям Венгрии, чтобы преодолеть вето на выделение военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом газете Financial Times рассказали несколько высокопоставленных европейских чиновников.
Чтобы убедить Венгрию отказаться от вето, наложенного в декабре на пакет военной помощи ЕС, Еврокомиссия готова предоставить премьер-министру страны Виктору Орбану право остановить сделку о финансировании в 2025 году, заявили собеседники издания. В рамках потенциальной уступки Венгрия сможет инициировать пересмотр условий соглашения для оценки того, насколько Украина все еще нуждается в финансировании и выполнила ли она требования ЕС для получения средств.
Комиссия также не против ежегодных проверок выделяемой помощи и введения пункта об „аварийном торможении“, согласно которому любая страна может вынести „серьезные опасения по поводу выплат Украине“ на обсуждение на саммите лидеров ЕС, заявили источники. При этом отмечается, что этот пункт не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.
15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда отметил, что против помощи Украине выступила только Венгрия.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в ночь на 12 января российские войска нанесли авиаудары по Чугуевскому району
Пострадавших нет.
Кроме того, под артиллерийские и минометные обстрелы попали более 12 населенных пунктов области.
В результате боевых действий без электричества остались почти 16 тысяч человек в 65 населенных пунктов, говорится в сообщении Синегубова.
Российские войска ударили по Херсону
Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По предварительным данным, погибла женщина, позже число погибших увеличилось до двух человек.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за прошедшие сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам региона 14 боеприпасов
Также было совершено несколько атак с помощью беспилотников.
Пострадавших и погибших нет, добавил глава области.
После обстрелов в Белгороде обложили автобусные остановки мешками с песком и бетонными блоками.
Позже губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Козинка Грайворонского городского округа с помощью дронов-камикадзе.
„В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Повреждены три гражданских автомобиля. Оперативные службы работают на месте“, — заявил глава региона.
„Медиазона“ и „Би-би-си“ подтвердили гибель более 41 тысячи российских военных в Украине
Журналисты „Медиазоны“ и „Русской службы Би-би-си“ вместе с командой волонтеров установили имена 41 731 российского военного, погибшего в ходе вторжения в Украину с февраля 2022 года.
За последние месяцы на войне погибли по меньшей мере пять россиян 2005 года рождения. В момент поступления на службу им едва исполнилось 18 лет, пишет „Би-би-си“.
Кроме того, в последние месяцы растет число потерь среди тех, кто добровольно подписал контракт с российскими вооруженными формированиями. По данным журналистов, добровольцы, заключенные и „новобранцы“ частных военных компаний сейчас составляют 37% всех подтвержденных потерь российской стороны.
Reuters: Крым засекретил любую информацию о вывезенных из Украины детях
По словам источника Reuters в Крыму, любая информация о вывезенных украинских сиротах объявлена в регионе строго конфиденциальной, о любых запросах западных СМИ требуют незамедлительно сообщать властям аннексированного Крыма.Это сделано по приказу главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, сообщил изданию неназванный чиновник из региона.
Российские власти готовятся к судебному разбирательству на случай конфискации странами Запада замороженных активов Центрального банка РФ
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Российские чиновники на условиях анонимности рассказали агентству, что ЦБ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов страны в случае судебного разбирательства. Также российские власти заказали экспертные заключения с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах, сообщили источники агентства.
По их словам, российские власти уверены, что судебное разбирательство позволит не допустить передачи замороженных активов Украине, даже если Россия не сможет восстановить над ними контроль. Также российские чиновники считают, что у стран Запада мало шансов на победу в суде, поскольку законных оснований для конфискации активов, как утверждают источники Bloomberg, у них нет.
Один человек погиб в результате российского авиаудара по Авдеевке в Донецкой области
Об этом сообщил начальник военной администрации региона Вадим Филашкин.
По его словам, войска РФ сбросили авиабомбу на город днем 12 января, попав в жилую застройку.
Кроме того, российские военные обстреляли из систем залпового огня „Град“ Нью-Йорк. Люди не пострадали, поврежден частный дом и три многоэтажных дома.
Минюст РФ объявил писателя Бориса Акунина „иностранным агентом“
„Григорий Чхартишвили (настоящее имя писателя — прим. „Медуза“) выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также Вооруженных Сил РФ“, — говорится в публикации министерства.
Также ведомство включило в реестр „иноагентов“ издание „Холод“, администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, журналиста Александра Минкина, бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова.