Латвия готовится выдворить председателя Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Каткова

Видео, на котором отражено, как Катков с вещами покидает дом, опубликовал youtube-канал „Шпроты в изгнании“, который ведет бывший латвийский журналист Алексей Стефанов. В разговоре со Стефановым 82-летний Катков заявил, что распоряжение покинуть Латвию он получил 10 января. Решение, по словам Каткова, было подписано министром внутренних дел Латвии. В документе сказано, что Катков представляет угрозу для безопасности Латвии.

Катков заявил, что хотел обжаловать это решение в положенных 30 дней, но уже утром 12 января к нему приехали пограничники, дали час на сборы, чтобы затем вывезти на границу.

Погранохрана не взялась комментировать детали — в разговоре с Delfi пресс-служба сообщила, что пограничники выполняют технические функции. Delfi направил запрос в Министерство внутренних дел. Представитель министерства Марис Зариньш дал пояснение, что „упомянутая персона - российский гражданин Борис Катков вкдлючен в „черный список“ по инициативе Службы госбезопасности в связи с длительным и систематическим сотрудничеством в интересах Российской федерации.

Кто такой Борис Катков?

По открытой информации Борис Катков приехал в Латвию в 1966 году. Сначала он работал в военном комиссариате в Цесисе, затем в Даугавпилсе. Ушел на пенсию в звании полковника в 1991 году.

Катков получил паспорт негражданина Латвии в 1998 году, а в 2000-м году взял российское гражданство.

То есть, постоянный ВНЖ Латвии Катков получил по по утратившему в 2003 году силу Закону „О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства“ и под поправки к Закону об иммиграции он не попал.

И его последняя регистрация ВНЖ в Латвии была действительна до 2025 года.

В ноябре прошлого года Катков давал пояснения Управлению по делам гражданства и миграции, что гражданство РФ брал, чтобы ездить к родственникам в России, где у него была недвижимость, но сейчас его ничего с этой страной не связывает. Его жена-пенсионерка, совершеннолетние сын и дочь — все неграждане Латвии. Доход — российские пенсии, военная и по возрасту.

Какую деятельность он вел?