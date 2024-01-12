Правда ли, что на видео полковник ЦАХАЛ признаётся в убийстве израильтян?

Герой вирусного видео — действительно, полковник ЦАХАЛ Голан Вах. Это довольно известный военный, который несколько раз возглавлял израильские спасательные отряды, помогавшие справиться с последствиями природных бедствий в разных странах мира. Так, в январе 2019 года телеканал i24 рассказывал о его работе в Бразилии, где из-за разрушения дамбы пропали без вести сотни местных жителей. В декабре 2021-го газета The Jerusalem Post публиковала репортаж об участии Ваха в спасательной операции после обрушения жилого дома во Флориде. А в апреле 2023-го издание The Times of Israel сообщало , что президент Турции наградил израильского военного за помощь в поисковой операции на месте разрушительного землетрясения. Все эти материалы сопровождались фотографиями полковника.

Утром 7 октября 2023 группировка ХАМАС начала массированный обстрел Израиля, одновременно сотни боевиков проникли в граничащие с сектором Газа районы страны. По опубликованным в декабре уточнённым данным израильских властей, в ходе атаки были убиты 1139 человек, ещё более 240 были вывезены в Газу в качестве заложников. Свою статистику ведут независимые израильские СМИ: газета Haaretz к концу декабря подтвердила гибель 1219 израильтян (в их число входят и военные, убитые в ходе последовавших за атакой боестолкновений), портал Newsru.co.il к 10 января — 1398 человек (редакция учитывает также жертв обстрелов „Хезболлы“ на севере страны). По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, в этом регионе после начала ответной операции ЦАХАЛ погибли более 23 000 человек. Независимо эту статистику подтвердить невозможно.

1–2 января в русскоязычном сегменте Telegram стал вирусным 32-секундный ролик, в котором мужчина в кипе и военной форме с шевроном в виде израильского флага, стоя на фоне разрушенного и частично сгоревшего здания, разговаривает по-английски с находящимся за кадром человеком. Запись сопровождается арабскими субтитрами. В подписях к видео блогеры утверждают: полковник Армии обороны Израиля ( ЦАХАЛ ) Голани Вач признаётся, что 7 октября прошлого года находящиеся в его подчинении танки обстреляли дома, где жили мирные израильтяне, а гибель этих 15 человек (в том числе восьмерых детей) впоследствии была выданы за зверства ХАМАС. Подобные публикации появились, в частности, в Telegram-каналах Colonelcassad (282 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Кирилл Фёдоров / Война история оружие “ (138 000) и „ Палестина по-русски “ (122 000). Этим видео также делились пользователи Facebook , X , Instagram , YouTube , LiveJournal и других соцсетей и блог-платформ.

После нападения ХАМАС Вах, будучи кадровым военным, присоединился к операции ЦАХАЛ по отражению атаки боевиков. О том, что он увидел в зоне боевых действий, полковник впоследствии давал комментарии крупнейшим мировым СМИ, например The New York Times, AFP и CBS. Большинство заявлений военного были опубликованы в середине октября, когда ЦАХАЛ выбил боевиков из приграничных кибуцев и начал осмотр населённых пунктов, где обнаружил погибших людей и разграбленные дома. В частности, именно Вах засвидетельствовал, что видел труп обезглавленного в ходе нападения ХАМАС ребёнка.

Видео, ставшее в начале января 2024 года вирусным в Рунете, судя по всему, было снято тоже в середине октября. На записи между израильским полковником и человеком, стоящим за кадром, происходит такой диалог:

— Наши танки… атаковали.— Выстрелили по ним?— Да. (Склейка.) Внутри этого дома были ещё 15 сгоревших людей, в том числе восемь маленьких детей. Вот в том углу. (Склейка.) Потому что они были заблокированы в этом доме, когда мы должны были отбить всё поселение. И это невозможно было сделать без танка.

В конце ролика ненадолго появляется логотип турецкого государственного информагентства Anadolu. На сайте этого СМИ ещё 6 декабря было опубликовано видео разговора с Вахом, длящееся более трёх минут и не содержащее монтажных склеек. В публикации уточняется, что запись была сделана 14 октября 2023 года в кибуце Холит недалеко от границы с сектором Газа, а полковник ЦАХАЛ рассказывал иностранным журналистами, что он увидел в этом населённом пункте после его освобождения.