Правда ли, что на видео полковник ЦАХАЛ признаётся в убийстве израильтян?

После нападения ХАМАС Вах, будучи кадровым военным, присоединился к операции ЦАХАЛ по отражению атаки боевиков. О том, что он увидел в зоне боевых действий, полковник впоследствии давал комментарии крупнейшим мировым СМИ, например The New York Times , AFP и CBS . Большинство заявлений военного были опубликованы в середине октября, когда ЦАХАЛ выбил боевиков из приграничных кибуцев и начал осмотр населённых пунктов, где обнаружил погибших людей и разграбленные дома. В частности, именно Вах засвидетельствовал , что видел труп обезглавленного в ходе нападения ХАМАС ребёнка.

— Это то место, где вы нашли пару?— Непосредственно там, где вы стоите, лежали две закованные в наручники пары: двое мужчин и двое женщин. Внутри этого дома были ещё 15 сгоревших людей, в том числе восемь маленьких детей. Вот в том углу. Они собрали их, убили и сожгли.— Вы видели?— Я вывозил их.— Но откуда здесь разрушения? Я прошу прощения, но откуда разрушения?— Эти разрушения вызваны тем, что наши танки… атаковали. (В оригинале Вах говорит „This destruction was a cause of our tanks’ attack“; вероятно, он оговорился и хотел сказать because, ведь в противном случае его утверждение бессмысленно. — Прим. ред.)— Выстрелили по ним?— Да. Потому что они были заблокированы в этом доме, когда мы должны были отбить всё поселение. А это невозможно было сделать без танка.