Правда ли, что на видео полковник ЦАХАЛ признаётся в убийстве израильтян?
В начале 2024 года в Telegram-каналах распространился ролик, в котором израильский военный якобы заявляет: его подчинённые выстрелили из танка по дому, а погибших объявили жертвами ХАМАС. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
1–2 января в русскоязычном сегменте Telegram стал вирусным 32-секундный ролик, в котором мужчина в кипе и военной форме с шевроном в виде израильского флага, стоя на фоне разрушенного и частично сгоревшего здания, разговаривает по-английски с находящимся за кадром человеком. Запись сопровождается арабскими субтитрами. В подписях к видео блогеры утверждают: полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Голани Вач признаётся, что 7 октября прошлого года находящиеся в его подчинении танки обстреляли дома, где жили мирные израильтяне, а гибель этих 15 человек (в том числе восьмерых детей) впоследствии была выданы за зверства ХАМАС. Подобные публикации появились, в частности, в Telegram-каналах Colonelcassad (282 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Кирилл Фёдоров / Война история оружие“ (138 000) и „Палестина по-русски“ (122 000). Этим видео также делились пользователи Facebook, X, Instagram, YouTube, LiveJournal и других соцсетей и блог-платформ.
Утром 7 октября 2023 группировка ХАМАС начала массированный обстрел Израиля, одновременно сотни боевиков проникли в граничащие с сектором Газа районы страны. По опубликованным в декабре уточнённым данным израильских властей, в ходе атаки были убиты 1139 человек, ещё более 240 были вывезены в Газу в качестве заложников. Свою статистику ведут независимые израильские СМИ: газета Haaretz к концу декабря подтвердила гибель 1219 израильтян (в их число входят и военные, убитые в ходе последовавших за атакой боестолкновений), портал Newsru.co.il к 10 января — 1398 человек (редакция учитывает также жертв обстрелов „Хезболлы“ на севере страны). По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, в этом регионе после начала ответной операции ЦАХАЛ погибли более 23 000 человек. Независимо эту статистику подтвердить невозможно.
Герой вирусного видео — действительно, полковник ЦАХАЛ Голан Вах. Это довольно известный военный, который несколько раз возглавлял израильские спасательные отряды, помогавшие справиться с последствиями природных бедствий в разных странах мира. Так, в январе 2019 года телеканал i24 рассказывал о его работе в Бразилии, где из-за разрушения дамбы пропали без вести сотни местных жителей. В декабре 2021-го газета The Jerusalem Post публиковала репортаж об участии Ваха в спасательной операции после обрушения жилого дома во Флориде. А в апреле 2023-го издание The Times of Israel сообщало, что президент Турции наградил израильского военного за помощь в поисковой операции на месте разрушительного землетрясения. Все эти материалы сопровождались фотографиями полковника.
После нападения ХАМАС Вах, будучи кадровым военным, присоединился к операции ЦАХАЛ по отражению атаки боевиков. О том, что он увидел в зоне боевых действий, полковник впоследствии давал комментарии крупнейшим мировым СМИ, например The New York Times, AFP и CBS. Большинство заявлений военного были опубликованы в середине октября, когда ЦАХАЛ выбил боевиков из приграничных кибуцев и начал осмотр населённых пунктов, где обнаружил погибших людей и разграбленные дома. В частности, именно Вах засвидетельствовал, что видел труп обезглавленного в ходе нападения ХАМАС ребёнка.
Видео, ставшее в начале января 2024 года вирусным в Рунете, судя по всему, было снято тоже в середине октября. На записи между израильским полковником и человеком, стоящим за кадром, происходит такой диалог:
— Наши танки… атаковали.— Выстрелили по ним?— Да. (Склейка.) Внутри этого дома были ещё 15 сгоревших людей, в том числе восемь маленьких детей. Вот в том углу. (Склейка.) Потому что они были заблокированы в этом доме, когда мы должны были отбить всё поселение. И это невозможно было сделать без танка.
В конце ролика ненадолго появляется логотип турецкого государственного информагентства Anadolu. На сайте этого СМИ ещё 6 декабря было опубликовано видео разговора с Вахом, длящееся более трёх минут и не содержащее монтажных склеек. В публикации уточняется, что запись была сделана 14 октября 2023 года в кибуце Холит недалеко от границы с сектором Газа, а полковник ЦАХАЛ рассказывал иностранным журналистами, что он увидел в этом населённом пункте после его освобождения.
— Это то место, где вы нашли пару?— Непосредственно там, где вы стоите, лежали две закованные в наручники пары: двое мужчин и двое женщин. Внутри этого дома были ещё 15 сгоревших людей, в том числе восемь маленьких детей. Вот в том углу. Они собрали их, убили и сожгли.— Вы видели?— Я вывозил их.— Но откуда здесь разрушения? Я прошу прощения, но откуда разрушения?— Эти разрушения вызваны тем, что наши танки… атаковали. (В оригинале Вах говорит „This destruction was a cause of our tanks’ attack“; вероятно, он оговорился и хотел сказать because, ведь в противном случае его утверждение бессмысленно. — Прим. ред.)— Выстрелили по ним?— Да. Потому что они были заблокированы в этом доме, когда мы должны были отбить всё поселение. А это невозможно было сделать без танка.
Далее другая журналистка задаёт свой вопрос: „Сколько людей были здесь и сколько выжили?“ „Никто не выжил из этого дома. Из других зданий мы многих спасли. Но из этого дома 19 человек погибли, в том числе восемь детей“, — отвечает Вах. После этого репортёры и военный переходят к обсуждению других тем, связанных с нападением ХАМАС и освобождением приграничных кибуцев.
Примечательно, что 7 декабря Anadolu разместило в X укороченную версию ролика с подписью „Замечания представителя военных поднимают больше вопросов о роли израильских танков в гибели мирных израильтян“. В статье на сайте агентства со ссылкой на публикации в израильских СМИ приводится, в частности, свидетельство военнослужащей, отказавшейся стрелять из танка по жилому дому в Холите до получения подтверждения, что внутри нет гражданских.
Израильские издания и правда писали о возможной ответственности военных за гибель нескольких мирных жителей, взятых боевиками в плен во время нападения на приграничные кибуцы. Однако речь в таких материалах шла о Беэри, а не о Холите, где сняли видео с Вахом. Так, Newsru.co.il публиковал интервью с одной из местных жительниц о том, как 7 октября в Беэри сначала зашёл ХАМАС, а затем его освобождал ЦАХАЛ. Женщина утверждает, что военные выстрелили по столовой, где боевики удерживали заложников, хотя знали, что там находятся мирные люди. В январе 2024 года родственники погибшей в Беэри 12-летней девочки потребовали от израильских властей расследовать обстоятельства её смерти.
„Проверено“ не удалось найти аналогичные сообщения о событиях в Холите. Ни из видео Anadolu, ни из репортажей других СМИ, сделанных в то же время, не следует, что Вах признавался в стрельбе из танка по мирным жителям, как утверждают пользователи соцсетей. Тогда же, в середине октября, в комментарии канадскому Global News военный пояснил, что гражданские были убиты боевиками ХАМАС ещё до удара по дому. На видео, опубликованном британским изданием The Sun, полковник ЦАХАЛ, стоя у того же здания, рассказывает, что за несколько дней обнаружил закономерность: боевики собирали жителей кибуца в одном месте, убивали их, а тела сжигали.
Поскольку в англоязычном сегменте интернета вирусное видео распространилось раньше российского (не позднее второй половины ноября), внимание на него обратили фактчекеры из PolitiFact, Lead Stories и Check Your Fact. Они направили запрос о комментарии в ЦАХАЛ. Официальные представители израильских военных подтвердили: в открытом доступе выложена более полная версия ролика, которая ясно показывает, что Вах описывал сцену, увиденную им и его сослуживцами при освобождении кибуца Холит.
В то же время полковник ЦАХАЛ, судя по всему, неверно назвал количество людей, убитых в Холите. По данным Haaretz и Newsru.co.il, доступным на момент написания разбора, в этом кибуце 7 октября погибли 13 и 14 человек соответственно, в то время как Вах говорил о 15 телах, обнаруженных только в одном здании, и ещё четырёх поблизости. Он также утверждал, что восемь убитых были детьми — в списках израильских СМИ нет погибших в Холите несовершеннолетних, возраст не указан только у семи жертв.
Таким образом, на вирусном видео Голан Вах не признаётся, что его подчинённые выстрелили из танка по дому с мирными израильтянами внутри, которых впоследствии объявили жертвами ХАМАС, — ролик был смонтирован. На полной записи Вах, хотя и говорит, что по зданию нанесли удар из бронетехники, отмечает, что гражданские в кибуце Холит были убиты боевиками ещё до контратаки израильской армии. „Проверено“ не удалось обнаружить свидетельства очевидцев, опровергающие эти слова. В то же время жительница как минимум одного другого кибуца говорила, что гражданские лица были убиты израильскими военными в ходе боя с террористами, а родственники одной погибшей попросили у властей провести соответствующее расследование.
Итог: Большей частью неправда