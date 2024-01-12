Мнение
12.01.2024, 15:13

МНЕНИЕ | Владислав Иноземцев: Россия готова к долгой войне, а Запад не хочет вклады­ваться в бесконечное предприятие

 
Чья возьмет в 2024 году?
Владислав Иноземцев
доктор экономических наук, профессор, директор Центра исследований постиндуст­риального обще­ства (г. Москва)
Владислав Иноземцев (на переднем плане) на форуме Свободной России в Таллинне, 2.10.2023
Владислав Иноземцев (на переднем плане) на форуме Свободной России в Таллинне, 2.10.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В своем военном раже путинская Россия, как я писал раньше, сделала смерть самым экономически рациональным выбором в жизни – и, я полагаю, в ближайшее время власти будут скорее повышать ценники, чем объявлять новую мобилизацию.

Россия вот уже почти два года ведёт войну против Украины. Немногие ожидали, что она продлится так долго: только что мы узнали, что президент Зеленский не рассчитывал и на год. Наступление 2024 года сопровождает масса событий, создающих очень скептический (если судить с общечеловеческих – они же украинские – позиций) фон: ни в США, ни в Европе политикам так и не удалось до Нового года договориться о среднесрочных программах помо­щи Киеву; давление российских сил на фронте существенно выросло; сами же украинские общество и элиты стали более разделёнными. Доминирую­щим на Западе оказалось восприятие войны как бесконечной, и внутреннее согласие с тем, что она должна быть прервана перемирием, пусть даже заключён­ным с учётом текущей обс­тановки на фронте, или, говоря словами В.Путина, „сложившихся реалий.

В такой ситуации часто можно слышать мнение о том, что в 2024 году шансы России на (локальные) успехи в войне – я не допускаю, что она может оберну­ться полным разгромом Украины, как того желали бы в Кремле – возрастают, а возможности Киева не то чтобы освободить захваченные территории, но и удержать линию фронта, падают. В целом, с таким подходом, на мой взгляд, нельзя не согласиться – и сегодня важно оценить, чтó именно привело к тому, что инициатива, вполне вероятно, вновь переходит (даже если и временно) в руки Москвы.

RusDelfi
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