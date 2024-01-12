В такой ситуации часто можно слышать мнение о том, что в 2024 году шансы России на (локальные) успехи в войне – я не допускаю, что она может оберну­ться полным разгромом Украины, как того желали бы в Кремле – возрастают, а возможности Киева не то чтобы освободить захваченные территории, но и удержать линию фронта, падают. В целом, с таким подходом, на мой взгляд, нельзя не согласиться – и сегодня важно оценить, чтó именно привело к тому, что инициатива, вполне вероятно, вновь переходит (даже если и временно) в руки Москвы.