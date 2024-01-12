МНЕНИЕ | Владислав Иноземцев: Россия готова к долгой войне, а Запад не хочет вкладываться в бесконечное предприятие
В своем военном раже путинская Россия, как я писал раньше, сделала смерть самым экономически рациональным выбором в жизни – и, я полагаю, в ближайшее время власти будут скорее повышать ценники, чем объявлять новую мобилизацию.
Россия вот уже почти два года ведёт войну против Украины. Немногие ожидали, что она продлится так долго: только что мы узнали, что президент Зеленский не рассчитывал и на год. Наступление 2024 года сопровождает масса событий, создающих очень скептический (если судить с общечеловеческих – они же украинские – позиций) фон: ни в США, ни в Европе политикам так и не удалось до Нового года договориться о среднесрочных программах помощи Киеву; давление российских сил на фронте существенно выросло; сами же украинские общество и элиты стали более разделёнными. Доминирующим на Западе оказалось восприятие войны как бесконечной, и внутреннее согласие с тем, что она должна быть прервана перемирием, пусть даже заключённым с учётом текущей обстановки на фронте, или, говоря словами В.Путина, „сложившихся реалий“.