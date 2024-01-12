Три российских фехтовальщика решили получить гражданство США, чтобы выступить за американскую сборную на Олимпиаде

По данным газеты USA Today, планы спортсменов поддержали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Ассоциация фехтования США (USA Fencing), которые написали письма в поддержку россиян. Глава USA Fencing заявил в письме, направленном в конгресс 5 января, что три российских спортсмена „принесли себя в жертву“ и „подвергли свою жизнь риску“, чтобы выступать за команду США.

Адвокат Джек Винер из Нью-Йорка, представляющий интересы фехтовальщиков, сообщил, что юридическая компания Covington & Burling начала общаться с конгрессменами, чтобы россияне смогли получить гражданство США. По словам адвоката, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде в составе сборной США, конгрессу нужно принять законопроект о предоставлении им американского гражданства, документ должен подписать президент США Джо Байден.

Журналисты USA Today поговорили с 30-летним Сергеем и 29-летней Виолеттой Бида, которые женаты почти два года, в кафе на севере Калифорнии. Оба были в одежде USA Fencing. В разговоре с изданием Виолетта Бида сказала, что „почувствовала свободу“, когда она ступила на американскую землю. По ее словам, пара готова представлять США на соревнованиях. Спортсмены попросили не разглашать их точное местонахождение. Сергей и Виолетта Бида после отъезда из России стали фигурантами уголовного дела об оставлении воинской части. Они числились в „Динамо“ и ЦСКА, которые относятся к Росгвардии и Минобороны РФ соотвественно. МВД России объявило спортсменов в розыск.

С 25-летним Константином Лохановым журналисты USA Today встретились в Сан-Хосе в Калифорнии. Спортсмен в разговоре с изданием выступил против полномасштабного российского вторжения в Украину: „Они начали войну, убивая народы и думая, что это нормально“. Лоханов уехал из России за день до вторжения, после чего перебрался в США. Спортсмен рассчитывал, что вместе с ним переедет его жена, фехтовальщица София Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, но она отказалась. В итоге они развелись.