FT: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии для выделения 50 миллиардов евро помощи Украине

Чтобы убедить Венгрию отказаться от вето, наложенного в декабре на пакет военной помощи ЕС, Еврокомиссия готова предоставить премьер-министру страны Виктору Орбану право остановить сделку о финансировании на полпути в 2025 году, заявили собеседники издания. В рамках потенциальной уступки Венгрия сможет инициировать пересмотр условий соглашения для оценки того, насколько Украина все еще нуждается в финансировании и выполнила ли она требования ЕС для получения средств.

Комиссия также не против ежегодных проверок выделяемой помощи и введения пункта об „аварийном торможении“, согласно которому любая страна может вынести „серьезные опасения по поводу выплат Украине“ на обсуждение на саммите лидеров ЕС, заявили источники. При этом отмечается, что этот пункт не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.

Высокопоставленный венгерский чиновник на вопрос о том, будет ли этих условий достаточно для того, чтобы Виктор Орбан снял вето, в беседе с FT сказал следующее: „Все еще не уверен, но я говорю, скорее всего, да“. Венгры „настроены на переговоры“, заявил изданию информированный источник.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда отметил, что против помощи Украине выступила только Венгрия.

Чиновники Евросоюза обсуждали альтернативные механизмы финансирования Украины в обход Венгрии, однако пришли к выводу, что они будут более дорогостоящими и потребуют больше времени для доставки средств, пишет FT.

Выделение помощи Украине также задерживается в США, где конгресс с осени не может согласовать военный пакет для Киева на 60 миллиардов долларов. Республиканцы требуют включить в законопроект о средствах на нацбезопасность пункты об ужесточении миграционной политики и обеспечении безопасности на южных границах США.

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